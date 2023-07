Vlček: Přístup k požárům se od loňského zásahu v Českém Švýcarsku změnil

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Drozd / Jan Drozd / NP České Švýcarsko

Přístup k požárům se podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka po loňském zásahu v národním parku České Švýcarsko změnil. V plánu jsou také legislativní úpravy. Počítá se s tím, že bude uzákoněno, jakým způsobem se budou posuzovat tzv. bezzásahová území. Asi příští rok by mohl stát získat prostředky od EU na nákup prvního vrtulníku, letos jsou k dispozici dvě pronajaté helikoptéry, které mohou nést vak o objemu 3000 litrů vody.

Riziko vzniku podobného požáru není menší, upozornil Vlček. Důležitá je podle něj včasná detekce. Kvůli financím se nicméně zatím nerealizovala. "To je něco, co se do budoucna určitě řešit musí. Čím déle nastává takzvaný volný rozvoj požáru, to znamená nepozorované hoření, tím větší je předpoklad, že to zasáhne větší území," poznamenal ředitel.

Za rok od ničivého požáru v rezervaci na Děčínsku se podle Vlčka odvedl kus práce na zpřístupnění některých komunikací. Dříve nepřístupné cesty pracovníci vyčistili a pravidelně je kontrolují, aby je při požáru mohli hasiči využít. Loni představoval velký problém také nedostatek hasební vody. V parku proto přibyly tři nádrže o objemu 50.000 litrů vody, 14 nádrží na 1000 litrů a také některé statické rezervoáry. Konkrétně se takový rezervoár nachází i v osadě Mezná, kde loni shořely tři domy. Ředitel řekl, že je tam objem vody stále nedostatečný. Bude proto úkolem vedení krajských hasičů, Ústeckého kraje a obce Hřensko dostatek hasební vody zajistit, doplnil.

Vlček kritizoval to, že dosud nejsou vemezené kvadranty, kde v bezzásahovém území měly být odstupové komunikace, aby se požár nepřenesl z jedné strany na druhou. To se totiž stalo loni, plameny tehdy překonaly silnici. "Meziresortní komise má za úkol připravit preventivní opatření, která se promítnou i do legislativy, jakým způsobem posuzovat území, kde opravdu bude vyhlášena bezzásahová zóna," uvedl Vlček. Připomněl, že se pracuje také na obnově zastaralé techniky jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů. "Vnitřní dluh si samozřejmě z minulosti táhneme sebou a je otázka, jak v současné ekonomické situaci se ho podaří vyřešit nebo naopak prohloubit," podotkl.

Loňský požár přinesl podle ředitele poučení, že je potřeba při leteckém zásahu hasit alespoň za využití vaků s objemem 3000 litrů. Minulé léto pomohly v rezervaci s hašením dvě hasicí letadla Canadair z Itálie. Jejich produkce je zastavená, ze strany EU jsou nicméně snahy o její obnovu. "Je předpoklad, že se tomu tak stane, ale v horizontu dalších pěti až šesti let," uvedl Vlček. Dodal, že snahou EU je i to, aby letecké prostředky při požárech země sdílely. V ČR se pak počítá se vznikem stanoviště pro šest vrtulníků. "Doufejme, že už na příští rok budeme mít finanční prostředky na nákup minimálně jednoho, ale zase je to otázka, že si to vyžádá určitý čas pro výrobu vrtulníku jako takového," dodal Vlček.

Požár v Českém Švýcarsku vypukl loni 24. července. Zasáhl přes 1000 hektarů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí až 15 let vězení.

