Vodní nádrže na území ČR jsou většinou plné ze 70 až 100 procent, uvedlo ministrstvo zemědělství
Například vodní dílo Orlík je aktuálně podle ministerstva naplněné z 84 procent. Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Vodní dílo Lipno je naplněné z 71 procent, vodní dílo Švihov z 91 procent.
V součtu za všechny státní podniky povodí bylo v březnu akumulováno 129 milionů metrů krychlových vody, od začátku letošního roku pak bylo ve významných vodních nádržích nahromaděno 538 milionů metrů krychlových vody, uvedlo ministerstvo.
Za březen bylo z vodních nádrží vypuštěno pro zlepšení stavu přes 18 milionů metrů krychlových do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku to bylo za tímto účelem 89 milionů metrů krychlových. Vodohospodáři nadlepšují průtoky, aby zajistily minimální zůstatkový průtok pod přehradami. Díky tomu mohou v řekách a potocích i v době sucha přežívat vodní živočichové a rostliny.
Současné sucho s sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. Kvůli suchu se nyní objevují lesní požáry na více místech v zemi, s požárem v národním parku České Švýcarsko bojují stovky hasičů úž čtvrtým dnem. Zemědělci očekávají letos v důsledku sucha nižší výnosy. Na přetrvávající sucho reagují i správci městské zeleně. Například v Brně zavlažují keře či trávníky už od února. Třeboňským rybníkům chybí kvůli suchu proti běžnému stavu přes 20 procent vody.
Podle aktuálních předpovědních modelů nelze očekávat výraznější zlepšení situace ani v dalších deseti dnech. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961. Výsledkem je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 centimetrů, kde se zásoba vody pohybuje mezi nulou a 30 milimetry. Podle informací ministerstva z konce dubna je podnormální také hladina podzemní vody v mělkých vrtech.
Zásoba vody ve významných vodních dílech
|Nádrž
|
Tok
|Naplněnost zásobního prostoru (v %)
|
VD Orlík
|
Vltava
|
84,14
|
VD Lipno
|
Vltava
|
71,85
|
VD Švihov (Želivka)
|
Želivka
|
91,72
|VD Nechranice
|
Ohře
|
89,8
|
VD Slapy
|
Vltava
|
96,11
|
VD Slezská Harta
|
Moravice
|
94,23
|
VD Dalešice
|
Jihlava
|
88,35
|
VD Vranov
|
Dyje
|
91,05
|
VD Nové Mlýny
|
Dyje
|
99,39
|
VD Jesenice
|
Odrava
|
89,3
|
VD Přísečnice
|
Přísečnice
|
74,2
|
VD Rozkoš
|
Rozkošský potok
|
98,66
|
VD Vír I
|
Svratka
|
79,16
|
VD Šance
|
Ostravice
|
91,25
|
VD Kružberk
|
Moravice
|
93,94
|
VD Těrlicko
|
Stonávka
|
92,65
|
VD Stanovice
|
Lomnický potok
|
70,2
|
VD Josefův Důl
|
Kamenice
|
96,93
|
VD Žermanice
|
Lučina
|
96,61
|
VD Fláje
|
Flájský potok
|
90,9
|
VD Seč
|
Chrudimka
|
90,48
Zdroj: ministerstvo zemědělství
