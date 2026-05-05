https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodni-nadrze-na-uzemi-cr-jsou-vetsinou-plne-ze-70-az-100-procent-uvedlo-mze
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vodní nádrže na území ČR jsou většinou plné ze 70 až 100 procent, uvedlo ministrstvo zemědělství

5.5.2026 11:13 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Vodní nádrže v Česku jsou většinou plné ze 70 až 100 procent a mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha, informovalo ministerstvo zemědělství. Podle projektu InterSucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších 30 procent území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Podniky povodí v období sucha nadlepšují průtoky ve vodních tocích.
 
"Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou nyní naplněny ze 70 až 100 procent, a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Voda zadržená ve vodních nádržích slouží k zajištění odběrů pro potřeby vodárenského sektoru a průmyslu," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Například vodní dílo Orlík je aktuálně podle ministerstva naplněné z 84 procent. Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Vodní dílo Lipno je naplněné z 71 procent, vodní dílo Švihov z 91 procent.

V součtu za všechny státní podniky povodí bylo v březnu akumulováno 129 milionů metrů krychlových vody, od začátku letošního roku pak bylo ve významných vodních nádržích nahromaděno 538 milionů metrů krychlových vody, uvedlo ministerstvo.

Za březen bylo z vodních nádrží vypuštěno pro zlepšení stavu přes 18 milionů metrů krychlových do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku to bylo za tímto účelem 89 milionů metrů krychlových. Vodohospodáři nadlepšují průtoky, aby zajistily minimální zůstatkový průtok pod přehradami. Díky tomu mohou v řekách a potocích i v době sucha přežívat vodní živočichové a rostliny.

Současné sucho s sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. Kvůli suchu se nyní objevují lesní požáry na více místech v zemi, s požárem v národním parku České Švýcarsko bojují stovky hasičů úž čtvrtým dnem. Zemědělci očekávají letos v důsledku sucha nižší výnosy. Na přetrvávající sucho reagují i správci městské zeleně. Například v Brně zavlažují keře či trávníky už od února. Třeboňským rybníkům chybí kvůli suchu proti běžnému stavu přes 20 procent vody.

Podle aktuálních předpovědních modelů nelze očekávat výraznější zlepšení situace ani v dalších deseti dnech. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961. Výsledkem je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 centimetrů, kde se zásoba vody pohybuje mezi nulou a 30 milimetry. Podle informací ministerstva z konce dubna je podnormální také hladina podzemní vody v mělkých vrtech.

Zásoba vody ve významných vodních dílech

Nádrž

Tok

 Naplněnost zásobního prostoru (v %)

VD Orlík

Vltava

84,14

VD Lipno

Vltava

71,85

VD Švihov (Želivka)

Želivka

91,72
VD Nechranice

Ohře

89,8

VD Slapy

Vltava

96,11

VD Slezská Harta

Moravice

94,23

VD Dalešice

Jihlava

88,35

VD Vranov

Dyje

91,05

VD Nové Mlýny

Dyje

99,39

VD Jesenice

Odrava

89,3

VD Přísečnice

Přísečnice

74,2

VD Rozkoš

Rozkošský potok

98,66

VD Vír I

Svratka

79,16

VD Šance

Ostravice

91,25

VD Kružberk

Moravice

93,94

VD Těrlicko

Stonávka

92,65

VD Stanovice

Lomnický potok

70,2

VD Josefův Důl

Kamenice

96,93

VD Žermanice

Lučina

96,61

VD Fláje

Flájský potok

90,9

VD Seč

Chrudimka

90,48

Zdroj: ministerstvo zemědělství

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Poškozené plodiny na poli Foto: Depositphotos Agrárníci: Sucho způsobí nižší výnosy, ohrožená je i kvalita některých plodin Horní Malá Úpa Foto: Václav Zavřel Wikimeda Commons Správci KRNAP varují před požáry, lidé by měli hlásit každý zárodek ohně Spáleniště Foto: Depositphotos U Kryštofova údolí na Liberecku dnes hořelo zhruba 25 hektarů lesa

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist