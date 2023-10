Vodohospodáři v Praze využijí infrastrukturu k dorovnání množství energie v síti

Honza Honza 16.10.2023 07:22

Cena za elektřinu z FV v době, kdy je dlouhodobě sucho a jasno a všechny FV jedou na plný výkon, může být i záporná, odběratel dostane peníze za odběr proudu, protože pomáhá regulovat síť. Je třeba stále hledat možnosti odběru elektřiny- je to hlavně v regulaci, odstavení třeba jaderných nebo plynových elektráren -úplě to ale nejde, hledat nové způsoby ukláddání energie: potřebujeme např. více zachycovat vodu do různých nádrží, kde by se také mohl využít přebytek energie, tíhová úložiště, přebytek energie by se mohl využít i ke zpracování odpadů,

drcení plastů. Všechno ale něco stojí, vyžadujete to stálou údržbu, opravy, výměny komponentů, různá drahá čidla, měřiče, čerpadla. Co není rentabilní pro soukromníka - v RD, mohlo by být rentabilní pro stát. Zadarmo ale ani tato energie nebude.

Myslím, že rentabilní může být spíš vedlejší produkt těchto činností- shromažďování vody, zpracování odpadů, omezení znečištění ovzduší (elektroauta ve městech), méně surovin pro běžné elektrárny, než nízká cena za elektřinu. Ta bude vysoká stejně.

