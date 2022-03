Vodohospodáři začali z Nových Mlýnů upouštět více vody, pomůže oboře Soutok

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | RomanM82 / RomanM82 / Wikimeda Commons Soutok je unikátní přírodní lokalita, kde se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou tam lužní lesy či louky se starými duby.

Vodohospodáři z Povodí Moravy začali dnes ráno z Novomlýnských nádrží upouštět více vody, doplní tak vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok ohrožené suchem. Půjde o 11 milionů metrů krychlových vody vypuštěných ze soustavy nádrží, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Oboru Soutok vodohospodáři tímto způsobem zavodňovali i v minulých letech.

Povodí Moravy manipulací vyhovělo žádosti Lesů České republiky. Odtok z nádrže byl na začátku týdne 12 metrů krychlových za sekundu, během cíleného upouštění půjde až 100 metrů krychlových za sekundu. Zvýšený odtok potrvá zhruba do pátečního odpoledne. Voda z Dyje se díky zvýšenému průtoku dostane systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů až do lužních lesů, cíleně tam zaplaví tůně a mokřady. "Během několika dní naplní nápustný objekt Pohansko, odkud se dostane do lesů a soustavy vodních kanálů na Soutoku. Natéká také díky menším stavidlům Podkova a Brána v hrázi Dyje. Porosty tak zásobíme vodou, kterou dříve čerpaly přirozeně z jarních záplav," uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů České republiky Miroslav Svoboda.

Lesníci registrují dlouholetý úbytek vody v jihomoravských lužních lesích, způsobený je podle nich vodohospodářskými úpravami krajiny koncem minulého století a v posledních letech i suchem. Ustaly tak pravidelné záplavy a hladina podzemních vod klesla asi o 150 centimetrů. Tamější luhy ale dostatek vody potřebují. Vodohospodáři tak obdobnou manipulaci provedli i v letech 2020, 2019 a 2017. Rok 2018 byl natolik suchý, že podobnou akci uskutečnit nemohli.

"Vodní nádrže Nové Mlýny jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, která nám umožňuje i v poměrně suchém období velmi efektivně nakládat s vodou. Požadavek od Lesů ČR jsme obdrželi na konci února a od této doby jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního prostoru. Tuto vodu teď můžeme využít k omezení negativních dopadů sucha na lužní lesy," uvedl ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Soutok je unikátní přírodní lokalita, kde se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou tam lužní lesy či louky se starými duby. Obora slouží k chovu jelení a dančí zvěře a divokých prasat. Rozloha je přes 4200 hektarů.

