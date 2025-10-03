Vojenský újezd Hradiště upozornil na možný výskyt medvěda v prostorách cvičiště
3.10.2025 19:25 (ČTK)
V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.
Vojenské újezdy, v nichž se kromě armády na cvičeních pohybují lidé výjimečně, vytvářejí vhodný prostor pro divoká zvířata. V Doupovských horách se například vyskytuje kriticky ohrožená kočka divoká, jejíhož samce letos v únoru odchytili přírodovědci a budou teď sledovat jeho pohyb pomocí telemetrického obojku. Vlci, kteří byli v Doupovských horách zjištěni před několika dny, jsou v zemi častější, vyskytují se i v Krušných horách.
