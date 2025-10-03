https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vojensky-ujezd-hradiste-upozornil-na-mozny-vyskyt-medveda-v-prostorach-cviciste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vojenský újezd Hradiště upozornil na možný výskyt medvěda v prostorách cvičiště

3.10.2025 19:25 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lubor Ferenc / Wikimedia Commons
Ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku by se mohl pohybovat jeden nebo více medvědů. O podezření dnes informoval Újezdní úřad Hradiště okolní obce. Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které hospodaří ve výcvikových prostorách armády, na potvrzení výskytu medvěda spolupracují s odborníky, řekl ČTK mluvčí VLS Petr Toman. Před několika dny přitom vojenský újezd varoval obyvatele v okolí výcvikového prostoru před přítomností smečky vlků.
 
Výskyt medvěda nebo medvědů v Hradišti zatím nebyl potvrzen, jde stále o podezření. "Vstup na území újezdu bez povolení je zakázán, tudíž by nemělo veřejnosti hrozit nebezpečí. Doporučujeme však zejména v okolí daného Vojenského výcvikového prostoru Hradiště dbát zvýšené obezřetnosti. O dalším vývoji budeme informovat," uvedl mluvčí VLS Petr Toman. Nechtěl upřesnit, jak podezření vzniklo.

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.

Vojenské újezdy, v nichž se kromě armády na cvičeních pohybují lidé výjimečně, vytvářejí vhodný prostor pro divoká zvířata. V Doupovských horách se například vyskytuje kriticky ohrožená kočka divoká, jejíhož samce letos v únoru odchytili přírodovědci a budou teď sledovat jeho pohyb pomocí telemetrického obojku. Vlci, kteří byli v Doupovských horách zjištěni před několika dny, jsou v zemi častější, vyskytují se i v Krušných horách.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

