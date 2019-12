Volkswagen dostal v Austrálii rekordní pokutu za emisní skandál

23.12.2019 00:35

Vlády řady zemí se teď chovají jako kurvy a snaží se z firem vymlátit pokuty za kde co. Pokuty za porušení emisních předpisů, které fakticky nelze neporušit, pokud má firma vyrábět to co trh žádá, jsou už bežné. Při tom by mě zajímalo, kolik spotřebitelů a jak VW doopravdy poškodil :-) Abych nechodil daleko, naše účetní předpisy definují formulář kontrolního hlášení, který je formulován doslova jako "chyták" a na chybách firem stát vybral půl miliardy na pokutách. Takovýchto případů je po světě spousta a osobně považuji to, když se týkají životního prostředí, jen za náhodnou koincidenci. Cílem jsou hlavně ty peníze, které samozřejmě stejně nakonec zaplatí všichni občané, protože firmy o to zvýší ceny svého zboží. Dokud se lidi nevzpamatují a tuhle ujetou extrémní levici nezastaví, budeme tady mít takovéhle zprávy denně.

