Volkswagen se dohodl s majiteli dieselů, odškodné ho vyjde na 830 milionů

Automobilka Volkswagen se překvapivě dohodla s německými majiteli naftových aut na odškodném. Kvůli podvodům s měřením emisí jim vyplatí celkem 830 milionů eur (asi 21 miliard Kč). Odškodné bude odstupňováno podle typu a stáří vozu, a to od 1350 do 6257 eur (zhruba 34.000 až 159.000 Kč). Firma a spotřebitelský svaz VZBV, který majitele vozů zastupoval, to oznámily v pátek a potvrdily tak dřívější informace německých médií.

Nabídku, která podle ochránců spotřebitelů představuje zhruba 15 procent původní kupní ceny vozu, od Volkswagenu obdrželo asi 260.000 majitelů naftových automobilů. Ti se nyní podle agentury DPA budou muset rozhodnout, zda ji přijmou, nebo zda budou u soudu bojovat o ještě vyšší odškodné.

Páteční zpráva je nečekaná, protože smírčí jednání mezi Volkswagenem a majiteli zastoupenými VZBV už jednou - v polovině února - ztroskotalo. Automobilce se tehdy zdála příliš vysoká 50milionová odměna, kterou měla v eurech zaplatit advokátům VZBV za práci na případu.

Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že zhruba do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Auta při jízdě produkují výrazně více emisí než při kontrolních testech. Aféra se týká mimo jiné více než milionu vozů Škoda Auto.

Ve Spojených státech se Volkswagen s téměř půl milionem majitelů naftových vozů dohodl na vyrovnání v celkovém objemu kolem deseti miliard dolarů (přes 230 miliard Kč). Koncern v rámci dohody také souhlasil, že majitelům vyplatí odškodné 5100 až 10.000 dolarů (117.000 až 230.000 Kč). Zavázal se také, že majitelům nabídne opravu či odkup jejich vozu.

