Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jabra / Pixabay Automobilka s čínským vlastníkem zavádí novou řadu elektromobilů a dnes představí svůj druhý ryze elektrický model. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Automobilka s čínským vlastníkem zavádí novou řadu elektromobilů a dnes představí svůj druhý ryze elektrický model. Volvo Cars tvrdí, že chce být o krok před svými rivaly, a tak bude auta na elektřinu nabízet pouze prostřednictvím internetu.

"Rozhodli jsme se investovat do budoucnosti - do elektrického pohonu a prodeje on-line," konstatoval generální ředitel Hakan Samuelsson. "Plně se soustředíme na to, abychom se stali lídry v rychle rostoucím segmentu prémiových elektrických vozů," dodal.

Přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, General Motors nebo Volkswagen. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustředí pouze na elektrická auta, poznamenala agentura Bloomberg.

Volvo Cars spadá stejně jako čínská automobilka Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding. Ta švédský podnik koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.

Geely a Volvo Cars minulý týden odstoupily od fúze a místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou spolu sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.

Do vývoje elektrických vozů investuje Volvo Cars s podporou čínského majitele od roku 2017, kdy švédská společnost poprvé uvedla, že postupně upustí od vozů se spalovacím motorem. Přesto má na trhu zatím pouze jediný elektrický model, sportovně-užitkový vůz XC40 Recharge.

Automobilka dříve oznámila, že bude investovat do přechodu k elektromobilitě pět procent z ročních tržeb. Loni švédský podnik prodal přes 660 000 aut a vykázal tržby 263 miliard švédských korun (bezmála 678 miliard Kč).

reklama