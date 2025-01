Město Touškov na Plzeňsku půjčuje občanům dvě elektroauta úřadu. Zájem o ně je velký

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Touškov na Plzeňsku sdílí s občany dva služební elektromobily městského úřadu. Lidé z města i okolních vesnic si je mohou půjčit za stokorunu na hodinu. Zájem je velký, funguje to perfektně, časté jsou tři zápůjčky na každý vůz denně, s čímž město při rozběhu služby vůbec nepočítalo, řekla ČTK starostka Kateřina Duchková (Náš Touškov). Touškov s 2400 obyvateli je vzdálený od Plzně deset minut jízdy autem."Je to služba veřejnosti, využívají ji hodně mladí. Půjčujeme jeden pětimístný a jeden sedmimístný vůz a jsou permanentně v terénu. Větší auto je určené pro převoz objemnějších věcí. Třeba teď potřeboval pán odvézt bojler a bez našeho vozu by to podle jeho slov nevyřešil," řekla starostka. Auta už jsou podle ní plně v provozu po zkušebním několikaměsíčním rozběhu se zapůjčenými vozy.

"Elektromobily už jsme koupili s dotací Státního fondu životního prostředí. Na tři auta jsme dostali dotaci jeden milion a 990 tisíc korun," řekla Duchková. Město půjčuje dva vozy, se třetím jezdí jen pracovníci městského úřadu. Mohou je zatím využívat i okolní obce, ale z 80 procent jde o občany Města Touškova. Lidé si je půjčují o víkendech i v pracovní dny.

Občanům, kteří mají o půjčování zájem, stačí, když si stáhnou zdarma do mobilního telefonu aplikaci, kterou vyvinula firma ŠKODA X zajišťující digitální služby pro Škodu Auto. Jde první české město s komunitní elektromobilitou, řekl ČTK loni v dubnu při zkušebním startu Patrik Bureš z českého start-upu PeopleCar, který sdílení pro město zajišťuje. Nový koncept komunitního carsharingu už úspěšně funguje v Německu. Podle Bureše je velkým přínosem pro malé české obce. Lidé nemusí vyplňovat formuláře jako v půjčovnách, stačí se zaregistrovat a objednat.

Před radnicí jsou parkovací místa s dobíjecími stanicemi, díky nimž vychází cena kilometru na 80 haléřů, řekl starostka. Provoz vozidel není prodělečný. "V listopadu už jsme byli poprvé v plusu a prosinec byl ještě lepší," řekla. Touškov podle ní podal žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu, kterou chce mít letos na zastřešeném krytém stání. "Všechny vozy bude nabíjet energie ze slunce," uvedla.

Lidé sdílené vozy využívají například na cestu k lékaři a na nákupy. Město cílí na mladé i na seniory, kteří se tak nemusí starat o STK, pojištění, výměny dílů a kapalin a další. Půjčovné za plně nabitý vůz bylo stanovené na tři měsíce 100 Kč/hod., poté se mělo zvýšit asi na 150 Kč, což se nestalo. "Stokorunu půjčovného jsme prodloužili," uvedla Duchková. Pokud si lidé půjčí elektromobil v průměru na tři hodiny denně, je návratnost koupě pro obec tři roky, přičemž záruka na baterii je sedm let.

