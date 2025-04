Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Středočeský kraj podpoří vysazování úhoře říčního do rybářských revírů v regionu. V květnu rybáři vypustí 20 800 kusů tohoto ohroženého druhu, hejtmanství na to vyčlenilo 150 000 korun. Program, který potrvá do roku 2027, schválili krajští radní. Každoročně by měla být zajištěna vhodná násada úhoře říčního, která bude vysazena do příslušných rybářských revírů, informovala ČTK Zuzana Žídková z krajského úřadu.Obnova populace úhoře říčního je podle ní důležitá nejen kvůli zachování druhové rozmanitosti, ale také pro udržení ekologické rovnováhy vodních ekosystémů. Projekt navazuje na předchozí podporu nákupů násad pstruha obecného potočního z roku 2022. "Jsme rádi, že se nám daří pokračovat ve spolupráci s Českým rybářským svazem a aktivně tak přispívat k ochraně životního prostředí v regionu," uvedla radní pro životního prostředí Jindřiška Romba (STAN).

Populaci úhořů ohrožují hlavně vodní elektrárny, komerční rybolov a neprůchodná říční síť. Dospělí úhoři táhnou do Sargasového moře v Atlantském oceánu, kde se vytírají a pak hynou. Z jiker se líhnou drobné průhledné larvy, které se asi po třech letech pomocí Golfského proudu dostanou k břehům Evropy a severní Afriky. V pobřežních vodách se larvy mění v malé úhoře, tzv. monté, které se loví a předává do jednotlivých států, kde se vysazuje nebo odchovává na rybích farmách.

reklama