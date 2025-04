Na silnici před Libercem srazilo dnes auto zřejmě vlka, zvíře srážku nepřežilo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na rychlostní silnici I/35 z Chrastavy do Liberce srazilo dnes ráno auto zřejmě vlka, zvíře srážku nepřežilo. Nehoda se stala ve sjezdu z Bedřichovky směrem k Liberci, kde kolem silnice není oplocení. Zvířata v této oblasti nemají moc možností, jak silnici překonat, řekl ČTK Jakub Čejka, vedoucí Oddělení sledování stavu biodiverzity z libereckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Výsledky analýzy DNA potvrdí, zda šlo skutečně o vlka."Krátce před sedmou ranní jsme měli na tísňovou linku 112 nahlášeno sražené zvíře v levém jízdním pruhu na silnici I/35 ve směru od Chrastavy na Liberec. Skutečně se potvrdilo, že se jedná o vlka a na místě si ho převzala agentura ochrany přírody a krajiny pracoviště Liberec, které bude zajišťovat další úkony. Vyrozuměno bylo i příslušné myslivecké sdružení," řekla na dotaz ČTK krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Jaké auto zvíře srazilo, policie neví, nehoda hlášena nebyla.

"Podle všeho je to mladé zvíře, půjde samozřejmě na genetické vyšetření, ale podle vizuální stránky a podle toho, jak to vypadalo, tak na 99 procent to vlk je," doplnil Čejka. Místo, kde auto zvíře srazilo, je jediným úsekem, kde zvěř může rychlostní silnici překonat. Frekventovaná čtyřproudá silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou je jinak oplocená, chybí tam ale ekodukt, kterým by se zvířata mohla bezpečně dostat na druhou stranu.

Srážka se zvěří je v Libereckém kraji třetí nejčastější příčinou dopravní nehody, loni zavinila zejména lesní zvěř každou pátou z 5336 nehod, které policie řešila. Nikdo z motoristů při nich nezemřel. Nejčastěji se auta střetávají se srnčí zvěří, loni bylo takových případů v kraji 843, ve 116 případech se auto střetlo s divokým prasetem. Případy, kdy auto srazí vlka, jsou ale ojedinělé, podle Čejky tak tři až čtyři do roka, většinou na Českolipsku v oblasti Lužických hor, vlka už ale srazilo auto i u Jablonného v Podještědí nebo v Českém ráji.

Vlci se v Libereckém kraji vyskytují minimálně od roku 2014, odhadem jich tu podle Čejky žije kolem 20 až 30, mohou ale migrovat na obrovské vzdálenosti. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Kolem Liberce se vlci pohybují, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem.

