Von der Leyenová: Energetická krize vyžaduje další kroky, včetně nových investic

Z fotky se hrdě usmívá největší ekomagor a doslova zemský škůdce v Bruselu.

Právě Uršula stoji za extrémním politickým tlakem na odchod od fosilních paliv k přerušovaným zdrojům energie ( OZE) .

S těmi se při pohledu na faktury za energie můžeme leda vytřít zadní tělní otvor.

Nejlepším krokem by bylo rozloučit se s EU a být pouze přidruženým členem

(volný pohyb osob, zboží a kapitálu) než nás ožebračí na kost.

Z ČR se stala manufaktura a výrobna levné elektrické energie , kterou levně prodáme a draze kupujeme . ( 0.50 Kč/kWh vs. 6.50 Kč/ kWh).

Ilona Švihlíková: Realitu současného světa lze pochopit jedině v propojení mezi politikou a ekonomikou.

Pro postavení Česka v globalizovaném světě někdy používáte slovo kolonie. Můžete rozdělení ekonomik vysvětlit?

...Kolonie je závislá ekonomika, která je pod zahraniční vlastnickou kontrolou, není schopna prosadit autonomní hospodářskou politiku. Totiž ekonomická závislost vytváří politickou závislost. O osudu kolonie nerozhodují její občané ve volbách, ale cizí nevolené zájmy.



Jste proti globalizaci? Proč?

Domnívám se, že demokracie potřebuje svrchovanost, a to znamená také ekonomickou suverenitu. Pokud se o klíčových ekonomických záležitostech země rozhoduje na jiných kontinentech, nebo v institucích nevolených zástupců, pak o demokratickém rozvoji nemůže být ani řeči.



Elektřiny máme dost a vyrábíme ji levně. Ale do ekonomiky ji pouštíme neskutečně drahou. Co s tím?



Odejít z Lipské burzy. Nebrání v tom žádné právní předpisy, jen zbabělost české vlády.

Ilona Švihlíková patří k předním českým ekonomům. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod. Má doktorát z politologie a docenturu v oblasti mezinárodních vztahů/mezinárodní ekonomie.

