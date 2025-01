Votice upraví potok Pilař kvůli zadržování vody v krajině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Votice na Benešovsku dnes začaly s úpravami potoka Pilař, které povedou k zadržování vody v krajině. Náklady jsou přes deset milionů korun, město na projekt získalo stoprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Pokud vše půjde hladce, práce by mohly být hotové do jara, řekla ČTK místostarostka Jaroslava Pokorná (Nestraníci).Potok je mezi městem a rybníkem sveden do potrubí a voda rychle odtéká pryč. Nezůstává tak v krajině a nemůže ji ani řádně ochlazovat. Po úpravách má potok téct po povrchu a na jeho březích vznikne odpočinková zóna.

"Jde o revitalizaci potoka v délce 340 metrů. V 70. letech byl zatrubněný a teď začíná jeho obnova. Součástí projektu je i jedna tůň a dvě zdrže," uvedla Pokorná.

Město chce oblast kolem Pilaře, kde vlastní většinu pozemků, celkově zvelebit. Cílem je vytvořit tam místo vhodné k procházkám.

reklama