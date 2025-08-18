https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vrcholi-pylova-sezona-ambrozie-perenoliste.v-cesku-pomaha-sireni-rostliny-zmena-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vrcholí pylová sezona ambrózie peřenolisté. V Česku pomáhá šíření rostliny změna klimatu

18.8.2025 21:42 (ČTK)
Foto | Andreas Rockstein / Flickr
Na konci srpna a začátku září je nejintenzivnější pylová sezona ambrózie. Alergen rostliny, která se do Česka dostala kvůli změnám klimatu, ale ve vzduchu přetrvává až do října. V tiskové zprávě o tom dnes informovala laboratoř Synlab. Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) patří ambrózie spolu s břízou, trávami a pelyňkem mezi významné rody alergenů. Pylovou alergií trpí podle odhadů každý třetí Čech, nejčastější jsou na jaře na kvetoucí stromy a v létě na trávy.
 
Silně alergenní rostlina ambrózie peřenolistá pochází původně ze Severní Ameriky. Do střední Evropy se rozšířila z jižní Evropy. Jedna rostlina dokáže během období květu vyprodukovat až miliardu pylových zrn. Jsou navíc velmi malá a snadno se šíří větrem.

"Produkuje velké množství lehkého pylu, který se může šířit na desítky kilometrů daleko. Proniká hluboko do dýchacích cest a potíže může vyvolat i u lidí, kteří se s rostlinou fyzicky nikdy nesetkali," vysvětlila Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab.

Často roste na neudržovaných místech, jako jsou okraje silnic, podél polí nebo na opuštěných pozemcích včetně městských oblastí. "Alergik citlivý na ambrózii by měl během její sezony omezit pobyt venku během suchého a větrného počasí, nosit brýle, po návratu domů se převléknout a osprchovat," popsala Šedivá.

Vhodný je i častější úklid, sušení prádla v interiéru nebo pylové sítě v oknech. "A pro případ potíží mít vždy po ruce antihistaminika a kortikosteroidy," dodala. Alergie se projevuje kýcháním, svěděním a slzením očí, rýmou nebo dušností. Alergie na ambrózii je podle odborníků stále častější.

Počty alergiků podle nich rostou, nějakou formou alergie trpí až třetina populace. Podle loňských údajů Svazu zdravotních pojišťoven se s nimi léčí 2,5 milionu lidí.

Celkové roční výdaje veřejného zdravotního pojištění na léčbu astmatu a různých druhů alergií se podle pojišťoven v Česku pohybují kolem čtyř miliard korun ročně a jsou dlouhodobě stabilní. Celkové náklady veřejného zdravotního pojištění jsou kolem 500 miliard korun. Většina pacientů se léčí ambulantně, hospitalizovaných s těžkými anafylaktickými stavy je podle svazu ročně kolem 2000 lidí.

