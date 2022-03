Vvyrcholila kampaň Ukliďme svět, lidé letos naplánovali přes 350 úklidů

Foto | Tomáš Polák / Tomáš Polák / Ukliďme svět Ukliďme svět 2021.

V rámci velkého jarního úklidu, který je součástí kampaně Ukliďme svět, nahlásili dobrovolníci letos přes 350 úklidů po celém Česku , zhruba o 60 více než loni na jaře. ČTK to sdělila koordinátorka akce Veronika Andrlová z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). S úklidem přírody a veřejných prostranství mohou lidé pomoci i kdykoliv jindy během roku, další velký úklid se uskuteční na podzim.

Podle Andrlové lidé do pátku nahlásili mezi 350 až 360 úklidy. Loni v jarním termínu svaz evidoval 290 úklidových akcí a lidé posbírali kolem 70 tun odpadu. Andrlová očekává, že pěkné počasí letos přiláká i mnoho dalších pomocníků. Do akce se tradičně zapojuje také řada škol.

Například v Praze a v okolí hlavního města lidé letos zaregistrovali 132 úklidů. Desítky společných úklidů pak naplánovali i dobrovolníci z dalších krajů v Česku. Z konkrétních akcí se mohli lidé zapojit třeba do úklidu okolí lomu Velká Amerika na Berounsku. V Praze lidé uklízeli Kunratickou bažantici nebo v Prokopském údolí. Až do 3. dubna lze také pomoci rybářům s úklidem okolí Orlické přehrady, který začal už 14. března. Loni se z jejích břehů odvezly čtyři tuny odpadu.

Cílem akce Ukliďme svět je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Během roku 2021 podle Andrlové lidé v Česku sebrali 170 tun odpadu. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody a je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od loňska však obě akce pokračují samostatně.

