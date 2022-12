VW a Enel v Itálii postaví 3000 rychlodobíjecích míst pro elektromobily

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock

Německý koncern Volkswagen a italská energetická společnost Enel založily společný podnik Ewiva, jehož cílem je vybudovat po celé Itálii 3000 rychlodobíjecích míst pro elektromobily. Každá z firem do projektu investuje 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč). V tiskové zprávě o tom informovala německá automobilka. Rychlodobíjecí stanice budou podle ní do konce roku 2023 přístupné řidičům automobilů všech výrobců na 500 místech a budou mít výkon až 350 kilowattů (kW).

Do konce roku 2022 automobilka a její partneři uvedou do provozu 4300 z plánovaných 18 000 rychlodobíjecích míst v Evropě, 3700 z plánovaných 10 000 ve Spojených státech a 8000 z plánovaných 17 000 v Číně. To znamená 16 000 rychlodobíjecích stanic na celém světě, což je přibližně třetina z cíle 45 000 stanic do roku 2025.

Volkswagen při budování sítě dobíjecích stanic v Evropě spolupracuje s britský podnikem BP a španělskou společností Iberdrola. Společně s konkurenčními automobilkami BMW, Mercedes-Benz, Ford a Hyundai je akcionářem podniku Ionity, který se zabývá rychlým nabíjením elektromobilů.

Podle studie společnosti McKinsey pro Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) potřebuje Evropa do roku 2030 nejméně 3,4 milionu dobíjecích míst. Na konci roku 2021 jich bude k dispozici odhadem 375 000. V nabíjecí síti musí být také ve vhodných časech distribuována elektřina z obnovitelných zdrojů, což si podle studie vyžádá náklady přibližně 240 miliard eur.

"Hlavní výzvou je zajistit dostupnost energie v době, kdy bude potřeba," řekl na tiskové konferenci člen představenstva společnosti Volkswagen Thomas Schmall. "Skladování energie bude hrát klíčovou roli," dodal.

Volkswagen také do poloviny příštího roku zavede u většiny svých vozů obousměrné nabíjení, kdy mohou vozy posílat energii ze svých baterií zpět do sítě, dodal Schmall.

