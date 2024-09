Výborný: Lesníci dostanou příští rok na hospodaření místo 500 milionů 1,5 miliardy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesníci dostanou příští rok na podporu lesního hospodářství 1,5 miliardy korun místo původních 500 milionů korun, se kterými počítal návrh rozpočtu. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Na nedostatek peněz si minulý týden stěžovalo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), spokojeno není ani po navýšení. Výborný připustil, že by si rozpočet dovedl představit v jiné podobě. Uvedl, že musí realisticky pracovat s penězi, které má k dispozici. S ministerstvem financí je dohodnutý na vnitřní struktuře rozpočtu a v následujících dnech návrh představí i nevládním zemědělským organizacím.Výdaje na podporu lesního hospodářství měly příští rok podle návrhu státního rozpočtu klesnout na půl miliardy korun, letos sektor hospodaří s částkou 2,1 miliardy korun. "Mohu garantovat, že částka bude v rámci struktury ministerstva zemědělství povýšena na 1,5 miliardy," řekl Výborný. K navýšení rozpočtu ale nedojde - peníze na podporu nestátních vlastníků lesů sežene podle něj ministerstvo buď z prodeje emisních povolenek, případně je přesune z jiných kapitol rozpočtu.

"S ministerstvem financí mám dohodu, jak bude vypadat vnitřní struktura rozpočtu. Jakým způsobem a koho podpoříme v tuto chvíli dokončujeme," uvedl ministr. Sdružení v reakci uvedlo, že navýšení nevyřeší dlouhodobý problém financování lesního hospodářství. "Podle našich propočtů je třeba asi čtyři miliardy ročně. Tyto prostředky jsou zásadní zejména pro vlastníky, kteří byli postiženi kůrovcovou kalamitou," řekl ČTK předseda SVOL Jiří Svoboda.

Vlastníci lesů si také stěžují, že někteří z nich ještě neobdrželi peníze za žádosti podané v loňském roce. Výborný uznal, že některé podpory nestátním vlastníkům lesů se vyplácí teprve nyní, což nepovažuje za dlouhodobě udržitelný způsob podpory lesníků. "Musím být schopen plnit sliby a závazky vůči vlastníkům lesů," doplnil.

Kromě podpory lesníků považuje Výborný za priority v rozpočtu pro příští rok pozemkové úpravy. "Dovedl bych si představit, že budeme mít o 1,5 až dvě miliardy korun na realizaci pozemkových úprav navíc, protože to jsou důležité věci," sdělil. Aktuálně je podle něj úřad schopný poskytovat na pozemkové úpravy, tedy například stavbu polních cest, obnovu rybníků či mokřadů, necelé dvě miliardy ročně.

Za důležité považuje Výborný také to, že se v rozpočtu v příštím roce počítá se dvěma miliardami na podporu zemědělců. Část peněz zachová úřad podle Výborného v dotacích, část přesune do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na podporu úroků nebo pojištění. "(Peníze) mají řešit ne plošnou podporu všem, ale primárně tam, kde se v tuto chvíli cítíme nejvíc ohrožení, to je segment středních podniků," doplnil Výborný. Částka bude podle něj rozdělena mezi zemědělce s komplexní výrobou, podpořit chce i náročné obory a citlivé komodity, tedy například pěstitele ovoce, zeleniny, nebo cukrové řepy.

Ministerstvo zemědělství bude podle návrhu státního rozpočtu příští rok hospodařit s výdaji přes 58,7 miliardy korun, což je zhruba o pět miliard korun více než letos.

reklama