Výborný: Národní dotace pro zemědělce příští rok přesáhnou pět miliard korun

5.9.2025 15:02 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Národní dotace pro zemědělce by příští rok měly při započítání peněz z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který poskytuje podporu na pojištění či na nákup zemědělské půdy, činit více než pět miliard korun. Na sněmu Agrární komory v Praze to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Z národních zdrojů letos zemědělci obdrží zhruba 3,7 miliardy korun.
 
Resort by měl celkově příští rok hospodařit s výdaji přes 55,2 miliardy korun, což je o 6,8 procenta méně oproti schválenému rozpočtu resortu pro letošní rok. V budoucnu by navíc měly klesnout i evropské dotace, což zemědělci i zástupci některých politických stran kritizují.

"Jsme na vcelku rozumném výsledku a finále, které bude znamenat, že v kapitole národních dotací to bude stále rekordní částka. Pokud k tomu připočteme i podporu PGRLF, celkem je to přes pět miliard korun," řekl Výborný.

Jednání o rozpočtu ale budou pokračovat ještě v září, upozornil Výborný, u klíčových segmentů, jako je živočišná výroba či pěstování citlivých komodit, ale výrazný pokles nenastane, uvedl. "Ta částka neklesne pod tři miliardy korun," dodal.

Částka ve výši pět miliard korun by odpovídala požadavku Zemědělského svazu, který dlouhodobě požaduje národní prostředky ve výši právě alespoň pět miliard ročně. Obecně ale snížení rozpočtu resortu považuje svaz za problematické. Snížený rozpočet by měl dopad na již nízkou rentabilitu podnikání v zemědělství, uvedl na dotaz ČTK předseda svazu Martin Pýcha. "Neustálé změny ve výši národních podpor navíc nepřispívají ke stabilitě a předvídatelnosti podnikatelského prostředí v zemědělství," dodal Pýcha,

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal už dříve upozornil, že jakékoliv snížení výdajů na zemědělství je pro české zemědělce i pro spotřebitele špatnou zprávou. Dnes ohlášenou výši národních dotací ale označil za dobrý začátek. Vyjednávání je podle něj dobře nastartováno a výše národních dotací by v navržené podobě odpovídala aktuální výši.

Zemědělce ale trápí navržené snížení evropských dotací. Evropská komise (EK) chce do zemědělství v příštím období dát 300 miliard eur, tedy o 22 procent méně než nyní. První místopředseda ANO Karel Havlíček dnes na sněmu oznámil, že pokles je naprosto nepřijatelný. "V lepším případě je to ohrožení zemědělství, v horším likvidace středních a větších zemědělských firem, když 80 procent produkce je v rukou středních a větších společností," řekl Havlíček.

Také předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka označil navržené krácení dotací za nepřijatelné. "Pokud chce EU rozpočet snižovat, musí současně omezit zelené nároky, které zvyšují náklady a snižují konkurenceschopnost," uvedl. Ani Sociální demokracie s krácením nesouhlasí. "Musíme si uvědomit že český zemědělec nemá stejné podmínky jako polský nebo francouzský, veškeré snahy společné zemědělské politiky by měly jednoznačně směřovat k tomu, aby se podmínky vyrovnávaly a dotace na metr měl stejné Francouz a stejné Čech," uvedl kandidát strany Kamil Neuwirth.

Naopak TOP 09 by podle Jiřího Michalisky rozpočet evropské společné zemědělské politiky podpořila, pokud bude snížení podpory přímo úměrné deregulaci.

Výborný zdůraznil, že jednání ohledně zemědělské politiky i dotací je teprve na začátku a Česko čeká několik měsíců intenzivního vyjednávání. Ministr bude prosazovat zejména pokles kontrol a byrokracie nebo zachování dvoupilířové struktury zemědělských dotací.

