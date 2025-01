Výborný navrhne sdružování vlastníků lesů a zřízení lesnicko-dřevařského fondu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) navrhne sdružování vlastníků malých lesů do speciálních lesnických spolků a zřízení lesnicko-dřevařského fondu, udělá to prostřednictvím pozměňovacích návrhů k novele lesního zákona. Řekl to dnes na schůzi sněmovního zemědělského výboru. Podporu speciálních spolků drobných vlastníků lesů požadovalo Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů (SVOL). Ministerstvo zemědělství v prosinci na dotaz ČTK uvedlo, že spolky podpoří, Výborný dnes předložení pozměňovacích návrhů potvrdil.Cílem speciálních lesních spolků bude podle Výborného zefektivnění lesního hospodářství pro nejmenší vlastníky. "Když vlastníte hektar nebo dva, je efektivita velmi složitá," řekl ministr.

Drobným majitelům by podle předsedy SVOL Jiřího Svobody mohlo sdružování pomoci také lépe zvládat kalamity. Vytvořením větších celků by mohli vlastníci například společně zaměstnat odborného lesního hospodáře, který zajistí profesionální péči o lesy, protože drobní vlastníci s lesním hospodařením často nemají zkušenosti ani potřebné vybavení, uvedl dříve Svoboda.

Sdružení uvádí, že v ČR je téměř 300 000 vlastníků lesů s výměrou do 50 hektarů, dvě třetiny mají les menší než hektar.

Výborný zároveň podá návrh ke zřízení lesnicko-dřevařského fondu, který by měl podporovat a propagovat nejen české lesy, ale také zpracování dřeva jako trvale udržitelné suroviny. Výborný dodal, že fond by mohl podpořit i dříve schválenou surovinovou politiku pro dřevo, jejímž cílem je zvýšit využívání a zpracování dřeva v Česku.

Třetím pozměňovacím návrhem, který Výborný plánuje zařadit do novely, je zrušení omezení pro šířku holé seče na přirozených lužních lesích, což má umožnit lepší obnovu světlomilných dřevin, tedy například bříz či borovic.

Lesní zákon například prodlužuje lhůtu pro obnovu lesů ze dvou na pět let, změna má umožnit přírodní obnovu lesů a snížit vlastníkům náklady. Vlastníci lesů budou mít podle novely méně povinností, hospodaření má být podle Výborného šetrnější a má zvýšit pestrost lesů a usnadnit jejich přizpůsobení se změnám klimatu. Novela mimo jiné stanoví novou platbu za ekosystémové služby lesa a snižuje dobu minimálního věku pro těžbu u běžného lesa z 80 let na 60 let, což má podle Výborného umožnit přeměnu lesa na les bohatší na druhy stromů.

Výhrady k novele má ekologické Hnutí Duha a iniciativa Vědci pro les. Kritizují mimo jiné to, že novela umožní vysazovat do nestátních lesů monokultury. Jaromír Bláha z hnutí dnes ve Sněmovně řekl, že novela nenaplňuje potřeby lesů k adaptaci na změnu klimatu. Prodloužení lhůty k obnově lesů vnímá pozitivně, je ale podle něj nedostatečná a vyzval k větší liberalizaci zákona.

