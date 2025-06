Výborný: Nová protierozní pravidla čekají na souhlas Evropské komise, měla by je akceptovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nová pravidla protierozní ochrany mají v Česku začít platit za necelé dva týdny, Evropská komise (EK) ale stále nerozhodla, zda přijme upravená pravidla navržená ministerstvem zemědělství. Namísto původního povinného dodržování určitých postupů hospodaření jdou více cestou motivace, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Ministr na zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR ve Větrném Jeníkově řekl, že po dalších úpravách by EK měla mírnější pravidla zřejmě akceptovat. Zemědělci nová pravidla vítají, někteří ale na uváděli, že neví, na jaké podmínky se mají připravit. Výborný uznal, že je to vůči farmářům nekorektní.

Nová pravidla pro hospodaření na erozně ohrožené půdě, takzvaný standard DZES 5, mají platit letos od 1. července a zatím je stále schválený původní, přísnější režim. Definitivní stanovisko, zda EK upravené a zmírněné podmínky schválí, Česko ještě nemá.

Zdržení celého systému protierozní ochrany způsobila podle Výborného příliš přísně původně nastavená protierozní vyhláška, ze které vyplývaly i přísné a složité podmínky hospodaření. Ministerstvo proto odložilo termín plnění o dva roky a ze systému s povinně danými technologiemi ochrany půdy a jasně danými osevními postupy vytvořilo systém, ve kterém se zemědělci mohli sami rozhodnout, jaké postupy budou používat, aby se vyhnuli odnosu části půdy vlivem srážek, takzvané erozní události.

Upravená pravidla ale Evropská komise zamítla a Česku například vyčetla, že v systému chybí kontroly. "Systém jsme museli upravit, aby tam nějaká míra kontroly byla. Systém jsme také zjednodušili, z 36 půdoochranných technologií vytváříme tři různé skupiny, ze kterých si dobrovolně vyberete, kterou zvolíte. Sankce přijde až v okamžiku erozní události," řekl Výborný. Nová pravidla berou v potaz i působení vyšší moci.

Zmíněný znovu upravený systém už by podle neoficiálních zdrojů Výborného měla komise akceptovat. "Vysvětlit to Evropské komisi nebylo úplně snadné, ale snad se to povedlo," uvedl ministr.

Z původní vyhlášky nicméně vyplývá, že podmínky mají začít platit za necelé dva týdny a Výborný si je podle svých slov téměř jist, že do té doby nebude platné účinné nařízení vlády s novými pravidly. Zemědělcům ale slíbil, že jakmile bude mít definitivně potvrzenou podobu pravidel, tak je o ní informuje.

"Není korektní vůči vám, že nemáte informace včas," připustil ministr. S Evropskou komisí plánuje Výborný nadále jednat, aby pravidla v motivačním režimu byla dotažena do konce. Ozimé obiloviny by v plnění podmínek měly mít výjimku.

Podle portálu k monitoringu eroze bylo loni v ČR 509 erozních událostí, více než dvojnásobek oproti roku 2023.

Ekologové už dříve uvedli, že nárůst eroze je způsoben výskytem extrémních srážek, zranitelností krajiny a nedostatečnou protierozní ochranou. Eroze podle nich způsobuje škody za miliardy korun, a kritizovali proto ministerstvo za odložení termínu pro splnění protierozních podmínek, které měly původně platit už loni.

