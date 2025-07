Výborný: Pokud podpora pro zemědělce porušuje pravidla EU, musí ji vrátit

Pavel Hanzl 31.7.2025 07:16

To je zvláštní informace, protože soudy už pravomocně nařídily vrátit dotace neoprávněně vyplacené Agrofertu, jenže stát to nevyžaduje. Že by se jednalo o jiné roky, než se uvádí v tomhle článku? A že by zrovna v tomhle nepodváděl?

