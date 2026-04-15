https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vybudovani-ceskobudejovicke-spalovny-vyjde-na-sedm-mld.kc-5-5-ma-byt-z-eu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vybudování českobudějovické spalovny vyjde na sedm miliard korun

15.4.2026 11:46 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Diskuse: 5
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Vráto, které bude u Českých Budějovic, vyjde na sedm miliard korun. Zhruba 5,5 miliardy získá projekt z evropské dotace. Na zbývající 1,5 miliardy korun si českobudějovická teplárna, která bude ZEVO provozovat, vezme úvěr. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
 
"Zkušební provoz bychom chtěli zahájit v roce 2029," uvedl. Město je jediným akcionářem českobudějovické teplárny.

České Budějovice chtějí snižovat spotřebu fosilních paliv a reagují také na zákaz skládkování výhřevných odpadů k roku 2030. Cílem je ukončit spotřebu hnědého uhlí a do roku 2030 omezit fosilní paliva téměř na nulu. Energeticky využitelných odpadů, které by ZEVO měnilo hlavně na teplo, se v jižních Čechách ročně vyprodukuje přes 300.000 tun.

Občanští aktivisté a ekologické spolky tvrdí, že ZEVO nebude fungovat efektivně. Je dimenzována na 160 000 tun odpadu ročně, ale v roce 2035 by měl kraj podle nového zákona spalovat jen 25 procent vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, což je přibližně 115 000 tun. Zbytek bude muset být z velké části recyklován a minimum pak skončí na skládkách.

"ZEVO by mělo využívat odpad z Českých Budějovic a okolí. Ale není vyloučeno, že se přidají i jiné obce a města z Jihočeského kraje," uvedl Maroš.

ZEVO buduje také společnost C-Energy v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jeho výstavbu plánoval i Písek, ale obyvatelé v referendu projekt odmítli. "Na jihu Čech tak budou jen dvě zařízení na energetické využití odpadu. Jedno ve Vrátě a druhé v Plané nad Lužnicí," dodal náměstek českobudějovické primátorky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

15.4.2026 12:51
Spalovna je nejméně špatné řešení, ze všech špatných, pokud je spalovaná směs předtříděna.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.4.2026 17:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

15.4.2026 14:53
Spalovna by měla být zakázána, stejně jako skládkování a občané by si měli SVÉ odpady nechávat doma.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.4.2026 15:31 Reaguje na Jaroslav Pokorný
No jsou i tací. Ale pak se nevejdou domů.
Odpovědět

Radek Čuda

16.4.2026 14:40 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Když z těch komínů pak jde neskutečný humus.
Odpovědět
 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist