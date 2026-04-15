Vybudování českobudějovické spalovny vyjde na sedm miliard korun
České Budějovice chtějí snižovat spotřebu fosilních paliv a reagují také na zákaz skládkování výhřevných odpadů k roku 2030. Cílem je ukončit spotřebu hnědého uhlí a do roku 2030 omezit fosilní paliva téměř na nulu. Energeticky využitelných odpadů, které by ZEVO měnilo hlavně na teplo, se v jižních Čechách ročně vyprodukuje přes 300.000 tun.
Občanští aktivisté a ekologické spolky tvrdí, že ZEVO nebude fungovat efektivně. Je dimenzována na 160 000 tun odpadu ročně, ale v roce 2035 by měl kraj podle nového zákona spalovat jen 25 procent vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, což je přibližně 115 000 tun. Zbytek bude muset být z velké části recyklován a minimum pak skončí na skládkách.
"ZEVO by mělo využívat odpad z Českých Budějovic a okolí. Ale není vyloučeno, že se přidají i jiné obce a města z Jihočeského kraje," uvedl Maroš.
ZEVO buduje také společnost C-Energy v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jeho výstavbu plánoval i Písek, ale obyvatelé v referendu projekt odmítli. "Na jihu Čech tak budou jen dvě zařízení na energetické využití odpadu. Jedno ve Vrátě a druhé v Plané nad Lužnicí," dodal náměstek českobudějovické primátorky.
