Vydří lávky jsou levné a funkční řešení, jak pomoci zvířatům překonat silniční mosty Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ALKA Wildlife To, že na našich silnicích hyne ročně několik desítek vyder, není nutné. Existuje řada funkčních technických řešení, která umožní vydrám bezpečně překonat frekventované silnice. Jedním z nich jsou právě vydří lávky. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Pod třemi mosty v jižních Čechách slouží k překonání neschůdného úseku břehu vydrám už po tři roky jednoduché dřevěné lávky. A podle ochránců ze společnosti ALKA Wildlife plní úlohu velmi dobře. Na jednom z míst ochránci přírody zaznamenaly v minulosti 29 přejetých vyder. Od instalace lávek nemají na těchto třech místech žádný záznam o úhynu vydry. Využívání lávek, a to nejen vydrami, ale také kunami či lasičkami, dokládají i pobytové znaky a fotografie z fotopastí. Zmiňovanou vydří „silnicí smrti“ byla silnice č. 24 mezi Třeboní a Veselím nad Lužnicí. „Jedná se o cestu, která vede mezi třeboňskými rybníky, oblastí, kde u nás žije nejvíce vyder," vysvětluje zooložka Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife. Tato společnost ve spolupráci s veřejností a řadou institucí dlouhodobě eviduje uhynulé vydry. Každý rok jich v její databázi přibude více než šedesát a ani tento rok není výjimkou. Nejhorším měsícem v roce byl i letos říjen. Na silnicích jich bylo nalezeno zajetých devět. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ALKA Wildlife Někdy je konstrukce mostu či propustku taková, že není fyzicky možné projít pod silnicí, nebo se tam zvířata bojí. Lávky jsou velmi levné řešení s viditelným efektem. Většina uhynulých vyder je podle evidence nalezena právě na silnicích. „Zpočátku nás to překvapilo. Proč vydry lezou na silnice, když můžou projít pod mostem? Vždyť to mají jednodušší než ostatní zvířata, protože řeka je přímo přivede k mostu“," popisuje Kateřina Poledníková. Fyzickou kontrolou mostů ale zjistili, že 20 % z nich zvířata nemohou využívat jako podchody. Nejčastější problém je, že tudy nejde projít suchou nohou, chybí zde břeh a voda teče od opěry k opěře. Vydry jsou navíc velké cestovatelky. Každou noc vydra proplave podle Kateřiny Poledníkové několik rybníků a putuje kilometry řekou či potokem, aby zkontrolovala svůj domovský revír. „Když se vodní tok přiblíží k silnici, záleží na konstrukci mostu či propustku, zda vydra projde bezpečně podmostím pod silnicí, či vyleze z vody ven a jde vrchem přes silnici", dodává. Někdy je konstrukce mostu či propustku taková, že není fyzicky možné projít pod silnicí, nebo se tam zvířata bojí. Když je pod mostem hodně vody a silný proud, neprojdou tudy suchozemská zvířata, ale ani ta semi-akvatická jako vydra. Dobře konstruované mosty přitom mohou sloužit jako podchody nejen pro vydry, ale i další zvířata. Toky totiž tvoří přirozené koridory v krajině a pohybuje se podél nich mnoho druhů zvířat, která se chtějí bezpečně dostat z jedné strany silnice na druhou. Podmostí ale musí být podle ochránců přírody dostatečně vysoké a musí tam být suchý břeh. Po něm pak dokážou bezpečně projít i kuny, lasičky, jezevci, tchoři, ale i srny či divoká prasata, záleží na velikosti podmostí. Takový suchý břeh může být buď přirozený, v podobě betonové bermy nebo třeba právě dřevěná lávka. „Lávky jsou velmi levné řešení s viditelným efektem, pomáhají zvířatům putovat bezpečně krajinou, kterou jsme my lidé rozkouskovali,“ dodává Kateřina Poledníková s tím, že by byla ráda, kdyby vydří lávky inspirovaly ostatní. Riziková místa pro vydry na silnicích zveřejňuje ALKA Wildlife online na mapě www.vydrynasilnici.cz. Podle priorit jsou odlišeny barvami od žluté po červenou. Teď v mapě díky lávkám přibyla nová zelená vrstva opravených bezpečných míst. reklama zv tisknout poslat Sdílet Dále čtěte | Otrávená labuť Bae v New Yorku měla štěstí, zachránili ji Strážník v Brně odchoval samičku divočáka, dostala jméno Korina Na silnicích na jihu Moravy přibylo střetů se zvěří

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.