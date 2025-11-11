https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyhlaseni-chko-krusne-hory-by-mela-predchazet-diskuze-rekl-prezident-pavel
Vyhlášení CHKO Krušné hory by měla předcházet diskuze, řekl prezident Pavel

11.11.2025 17:40 | KARLOVY VARY (ČTK)
Krušné hory - Božídarský Špičák
Vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory by měla předcházet větší informovanost o dopadech, které by taková ochrana mohla mít. Novinářům to dnes řekl prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj by se měla vždy zvážit přidaná hodnota takového opatření. Záměr vyhlášení CHKO se v současné době zpracovává. Podle loňského vyjádření ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by chráněná oblast mohla být vyhlášena už v roce 2026. Proti záměru či proti některým částem se ale staví některé obce, ale třeba i lesní společnosti.
 
Debaty o jakémkoli stupni ochrany podle Pavla vzbuzují vždy velké množství emocí. Je to podle něj dáno často nízkou informovaností o tom, co vlastně vyhlášení ochranných zón bude obnášet. "A pokud z toho vzniknou nějaká omezení, tak jaká budou ta omezení a do jaké míry ovlivní životy lidí. Někdy, a byl jsem u toho třeba při projednávání parku Křivoklátsko, neproběhly základní sady informací, aby si lidé mohli udělat obrázek o tom, co se vlastně pro ně změní z hlediska negativního dopadu. Často se potom rozhodují na základě až absurdních informací, které nemají žádný základ v realitě," řekl prezident.

Proto i v případě záměru zřídit chráněnou krajinu oblast Krušné hory by podle něj bylo dobré nejdřív vést věcnou debatu, co přinese z hlediska ochrany přírody, jak to ovlivní životy lidí, a pracovat intenzivně na tom, aby se ty informace opravdu dostaly k co největšímu počtu lidí. Teprve následně by se podle Pavla mělo dojít k rozhodnutí.

CHKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 kilometrů čtverečních největší CHKO v České republice. Sahat by měla od Kraslic na Sokolovsku v Karlovarském kraji po Děčínský Sněžník v Ústeckém kraji. Krušné hory jsou jediným pohořím v ČR, které nemá ucelenou ochranu. Právě to je jeden z argumentů pro vyhlášení CHKO.

Proti záměru se ale postavilo například město Boží Dar, podle něhož je ochrana nejvzácnějších oblastí v Krušných horách už tak dostatečná a vyhlášení CHKO by omezilo pravomoci obcí i soukromých vlastníků. Proti bylo i Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. I to argumentuje dostatečnou ochranou i tím, že CHKO by zpomalilo obnovování nestabilních porostů vhodnějšími druhy.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
SV

Slavomil Vinkler

11.11.2025 18:05
Krušné hory, Brdy, Jeseníky, Křivoklátsko, Soutok by měly bý NP. No ale zákon o NP by neměl vyžadovat bezzásahovost, nýbrž intenzivní péči, zachování historických postupů podporujících biodiverzitu.
ss

smějící se bestie

11.11.2025 18:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
Asi tak.
Pražská EVVOluce

