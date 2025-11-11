Vyhlášení CHKO Krušné hory by měla předcházet diskuze, řekl prezident Pavel
Proto i v případě záměru zřídit chráněnou krajinu oblast Krušné hory by podle něj bylo dobré nejdřív vést věcnou debatu, co přinese z hlediska ochrany přírody, jak to ovlivní životy lidí, a pracovat intenzivně na tom, aby se ty informace opravdu dostaly k co největšímu počtu lidí. Teprve následně by se podle Pavla mělo dojít k rozhodnutí.
CHKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 kilometrů čtverečních největší CHKO v České republice. Sahat by měla od Kraslic na Sokolovsku v Karlovarském kraji po Děčínský Sněžník v Ústeckém kraji. Krušné hory jsou jediným pohořím v ČR, které nemá ucelenou ochranu. Právě to je jeden z argumentů pro vyhlášení CHKO.
Proti záměru se ale postavilo například město Boží Dar, podle něhož je ochrana nejvzácnějších oblastí v Krušných horách už tak dostatečná a vyhlášení CHKO by omezilo pravomoci obcí i soukromých vlastníků. Proti bylo i Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. I to argumentuje dostatečnou ochranou i tím, že CHKO by zpomalilo obnovování nestabilních porostů vhodnějšími druhy.
