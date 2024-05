Vykázané kusy ulovené zvěře podle myslivců zřejmě neodpovídají realitě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Myslivci ulovili v minulé sezoně, která trvala od dubna 2022 do konce března minulého roku, podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 114 100 kusů srnčí zvěře. Oproti předchozímu období je to o 6,2 procenta více. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti i Českomoravská myslivecká jednota ale poukazují na to, že vykázaný počet ulovené zvěře se může významně lišit od reálných úlovků. Ministerstvo zemědělství chce v připravované novele evidenci a kontrolu ulovené zvěře zlepšit."Dnes opravdu nevíme, jestli se vykazované kusy opravdu naloví, či část zvěře byla ulovena pouze papírově. Prostě byla vykázána v hlášeních, aby se naplnila plánovaná výše odlovu v některých honitbách," sdělil ČTK předseda myslivecké jednoty Jiří Janota.

Jan Cukor z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti uvedl, že by se v Česku měl vytvořit systém prokazatelné evidence ulovené zvěře, který by pomohl i s přemnožením spárkaté zvěře. "Pokud by byla prokazatelná evidence, tak plán odlovu by musel být opravdu splněn a následně by bylo vidět, jak na to populace zvěře reaguje," dodal Cukor. Čísla ulovené srnčí zvěře za loňský rok mohou být podle něj reálně nižší, než vykazuje ČSÚ.

Na přemnoženou spárkatou zvěř, do které spadá i srnec obecný, dlouhodobě poukazuje ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Už dříve uvedl, že přemnožená zvěř v českých lesích zničí v průměru 15 procent nově vysazených stromů a způsobuje miliardové škody.

O přemnožení srnce obecného a obecně spárkaté zvěře lze hovořit jen lokálně, tvrdí Cukor. Větší škody na porostech a zemědělských plodinách podle něj způsobuje například daněk nebo jelen sika. Oba druhy se mohou lovit od 1. července, srnci od května.

Jednou z hlavních příčin přemnožení spárkaté zvěře je podle Janoty zvýšení potravní nabídky. "Dnes pěstujeme na polích značné procento energeticky bohatých plodin a samozřejmě zvěř jako každý živočich na to reaguje tím nejstarším způsobem. Množí se, dokud ji prostředí dokáže uživit. Až budou stavy takové, že ji prostředí neuživí, můžeme opravdu hovořit o přemnožení," uvedl.

Přemnožení chce Výborný řešit novelou mysliveckého zákona, která by měla zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů. Efektivnější lov by podle ministerstva umožnila také změna minimální velikosti téměř všech honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250.

Ministerstvo v návrhu také předpokládá, že by se kontrola ulovené zvěře prováděla kromě označení plombou také záznamem v mobilní aplikaci, součástí bude i fotografie uloveného kusu. Záznamy mají být nastaveny tak, aby znemožňovaly opakovanou evidenci stejného kusu. Janota míní, že myšlenka aplikace je dobrá, navržený způsob pořizování fotografií bude ale podle něj zneužitelný.

Doby lovu zvěře jsou určené vyhláškou ministerstva zemědělství. Samice srnce lze lovit až od 1. srpna, mláďata pak celoročně.

