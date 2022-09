Výpravná show z Křižíkovy fontány se výjimečně stěhuje na Kraví horu v Brně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Multimediální show známá z pražské Křižíkovy fontány poprvé míří mimo hlavní město. Volnou adaptaci představení Magická fontána uvidí Brňané dnes ve 20:00 na Kraví hoře. Představení zakončí víkendové oslavy 150. výročí Brněnských vodáren a kanalizací. Program představila manažerka veřejných vztahů vodáren Renata Hermanová.

"Slavnosti vody pro celou rodinu se budou odehrávat v sobotu na Moravském náměstí u Jošta, v menším rozsahu tamtéž pak i v neděli odpoledne. Vyvrcholením oslav bude první a jediné představení Magická fontána v parku na Kraví hoře," oznámila Hermanová.

Ústředním motivem volné adaptace Magické fontány bude historie brněnského vodárenství. Představení připravila skupina Pyroterra a vedle vodních efektů sahajících do výšky 25 metrů budou moci lidí při něm vidět tanečníky, akrobaty a světelnou a ohnivou show.

"Přesunout celou show z Prahy do Brna původně vypadalo jednoduše, ale nakonec z toho vznikla velká výzva. Se stavěním jeviště jsme začínali doslova na zelené louce, řešili jsme, kde vzít vodu a hlavně jak ji po představení zužitkovat, aby se s ní neplýtvalo. Ačkoliv je plánování v takových podmínkách mnohem těžší, moc nás to baví. Dokonce jsme do Brna dopravili vodní oponu, která bude větší a velkolepější než v Praze," řekl ČTK režisér představení a kreativní ředitel Pyroterra Marek Solnička.

Brněnské vodárny a kanalizace provozují vodovodní a kanalizační sítě o délce 2600 kilometrů a zajišťují výrobu a dodávku pitné vody. Služby nabízí nejen na území Brna, ale také v Modřicích, Kuřimi a v dalších městech a obcích.

