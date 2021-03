Výrobce hraček Lego se zbaví plastových obalů dříve, než plánoval

Foto | Bonneval Sebastien / Bonneval Sebastien / Unsplash Krokem na cestě za udržitelností je také experiment s výrobou barevných stavebnicových kostiček nikoliv z plastu, ale z ekologických materiálů, jako je například cukrová třtina.

Dánský výrobce hraček Lego se zbaví plastových obalů, do kterých balí své stavebnicové sady, dříve než v roce 2025, jak si původně naplánoval. Krokem na cestě za udržitelností je také experiment s výrobou barevných stavebnicových kostiček nikoliv z plastu, ale z ekologických materiálů, jako je například cukrová třtina. Stočlenný tým vývojářů má zařídit, aby se první zelené hračky z dílny Lega ocitly na prodejních pultech už v roce 2030, řekl agentuře Bloomberg šéf firmy Niels Christiansen.

"Je to dlouhý proces, který předpokládá úpravy mnoha strojů v našich továrnách," řekl Christiansen. Dodal nicméně, že jeho firma je "na dobré cestě". Lego požaduje, aby nové kostičky měly stejné vlastnosti jako ty původní. Měly by vydržet mnoho let, být bezpečné a pokud se rozbijí, nesmějí mít ostré hrany.

Společnost se díky stavebním kostkám na bázi ropy, kterých každoročně vyrobí téměř 100 000 tun, může pochlubit jednou z nejznámějších značek na světě. Do vývoje nové stavebnice hodlá investovat 400 milionů dolarů (8,8 miliardy Kč).

"Jsme rodinná firma a máme dlouhý časový horizont," poznamenal ředitel podniku. Peníze ale pro Lego nejsou problém, protože mu pandemie pomohla dosáhnout rekordních tržeb.

Přesto Christiansen upozorňuje na změny zákaznických preferencí. Řekl, že dostává čím dál více dopisů a e-mailů od dětí, které si dělají starosti o životní prostředí. Čím jsou mladší, tím jsou přímější a některé posílají i vlastní návrhy, jak se zbavit plastu, řekl šéf Lega.

