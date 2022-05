Vysočina má od března 22 žádostí o změnu dotovaného kotle na plyn za jiný zdroj

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ronstik / Shutterstock

Kraj Vysočina dostal od března 22 žádostí o změnu dotovaného kotle v domácnostech. Místo plynového kotle, na který původně dostaly dotaci, chtějí domácnosti raději pořídit tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Podle hejtmana Vítězslava Schreka (ODS a STO) jde ale o malou část z celkového počtu žadatelů, kteří dostali dotaci na plynový kotel.

"Že by se to nějak dělo masivně, že by odstupovali žadatelé nebo že by nějak zásadně docházelo k žádostem o změnu toho zdroje, tak se to neděje, spíš v menším množství," uvedl hejtman. Radní kraje u tohoto dotačního programu častěji řeší žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám kvůli změně vlastníka nemovitosti.

Podporu na výměnu starých kotlů v domácnostech dělil kraj zatím naposled v posledním loňském čtvrtletí. Plynový kotel chtělo pořídit 82 z 277 žadatelů, kteří uspěli.

Jeden z těchto žadatelů ČTK řekl, že dotaci na nový kotel nevyužije. Vadila mu nejistota spojená s cenou a dodávkami zemního plynu i to, že by kvůli podmínkám dotačního programu musel odstranit starý kotel na uhlí, který kvůli nynější situaci na trhu s energiemi považuje za bezpečnou zálohu.

Kraj loni v říjnu nabídl domácnostem na pořízení nového kotle 29,8 milionu korun, dostal 765 žádostí. Při přidělování peněz hrálo roli pořadí podání. O příspěvek mohli žádat lidé, kteří chtěli starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nahradit kotlem na dřevo, plynovým kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. Výše podpory na projekt byla stanovená od 95 000 po 120 000 korun, podle druhu kotle.

Dotační program na výměnu starých vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016. Celkově už dostali skoro 910 milionů korun na výměnu 8559 starých kotlů.

Koncem letošního března kraj požádal o 119,4 milionu Kč na dotování výměny starých kotlů v domácnostech s nízkými příjmy. Ministerstvo v něm omezilo podporu plynových kondenzačních kotlů s cílem snižovat závislost na dodávkách plynu z Ruska. Podporu mohou dostat jen ty domácnosti, které už kotel vyměnily nebo mají závaznou objednávku vystavenou od loňského ledna do konce letošního dubna.

Provoz starých kotlů 1. a 2. emisní třídy v domácnostech měl být zakázaný od letošního září. Kvůli dopadům války na Ukrajině, růstu inflace a cen energií navrhlo ministerstvo životního prostředí zákaz odložit o dva roky.

