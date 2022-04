Výstava motýlů v trojské botanické zahradě se soustředí na detaily jejich těla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Letošní ročník výstavy exotických motýlů v botanické zahradě v pražské Troji se soustředí na detaily těla tohoto hmyzu. Návštěvníci výstavy tak například zjistí, jak jsou konstruovaná motýlí křídla a jak vypadají ústa housenky. Devatenáctý ročník výstavy se koná do 22. května.

Do trojské botanické zahrady postupně dorazí asi 5500 kukel několika desítek druhů motýlů. K vidění budou například motýli druhu Morpho achilles s blankytně modrými křídly, velcí soví motýli rodu Caligo a babočka druhu Methona confusa, která se vyznačuje průsvitnými křídly.

Zájemci se budou moci při přehlídce s názvem "Motýli, zaostřeno na detail" seznámit také s jedním z největších motýlů na světě, motýlem druhu Attacus atlas. Botanická zahrada letos připravila on-line stream na svém youtube kanálu, kde bude živě přenášeno líhnutí motýlů z kukel. Později se kamera přesune ke krmítkům, k nimž se motýli slétají za potravou.

Tropický skleník Fata Morgana, který se nachází mimo areál venkovních expozic botanické zahrady, bude hostit výstavu motýlů do 22. května. Prostory jsou pro návštěvníky otevřené od úterý do neděle od 9:00 do 19:00. Mimořádně bude otevřeno i o Velikonočním pondělí, avizovala zahrada.

Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách nebo on-line na webu zahrady. Ukrajinci, kteří se prokáží ukrajinskými doklady či jinými doklady udělenými českými úřady, mají podle informací na webu zahrady během výstavy vstup do botanické zahrady za symbolickou jednu korunu.

Výstava motýlů patří podle ředitele trojské botanické zahrady Bohumila Černého k nejnavštěvovanějším akcím, kterou zahrada pořádá. Každoročně přiláká tisíce lidí. V roce 2020 se výstava kvůli pandemii covidu-19 a souvisejícím vládním nařízením nekonala. V roce 2021 ji zahrada z týchž důvodů přesunula na pozdější termín a motýli tak byli v tropickém skleníku k vidění od 9. června do 18. července.

Do botanické zahrady v pražské Troji loni zavítalo asi 315 000 návštěvníků. Zahrada byla pro návštěvníky kvůli pandemii covidu-19 v zemi a souvisejícím vládním nařízením část roku uzavřena. Dosud nejvíce lidí botanickou zahradu hlavního města navštívilo v roce 2019, a to 376 287 lidí.

