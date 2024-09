Výstavba luxusního hotelu na Seychelách ohrožuje populaci želvy obrovské

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Projekt výstavby luxusního hotelu na Seychelách, který financuje Katar, ohrožuje největší populaci želvy obrovské na světě, varují podle deníku The Guardian ochránci přírody . Projekt má na odlehlý ostrov v Indickém oceánu přilákat zámožné turisty, luxusní jachty a soukromá letadla.Seychelské úřady v současné době projednávají plány na výstavbu luxusního letoviska na ostrově Assomption, který je součástí souostroví Aldabry. Tamní letiště už bylo rozšířené tak, že umožní korálovém ostrově o rozloze 11,6 kilometrů čtverečních přistávat větším letadlům.

Podle organizací na ochranu přírody a biologů je projekt uspěchaný a nebyla dostatečně analyzována jeho rizika. Měl by proto být zastaven, dokud nebude nezávisle prověřeno nebezpečí, které může představovat pro ostrovní faunu, k níž patří velryby, želvy a mnoho druhů ptáků.

Ochránci přírody se také obávají, že výstavba bude mít negativní důsledky pro atol Aldabra, kruhovitý korálový útes, jenž obklopuje lagunu. Tento ekosystém, který je pod ochranou UNESCO, se nachází 27 kilometrů od Assomption. Aldabra je považován za jeden ze světových klenotů netknuté přírody. Nejznámější je jako útočiště asi 150 000 želv obrovských, které jsou známé svou dlouhověkostí a velikostí. Samci mají průměrnou hmotnost 250 kilogramů a krunýř dlouhý více než 122 centimetrů.

V zajetí byla dosud nejstarší želvou obrovskou Adwaita, která údajně uhynula ve věku 255 let v zoo v indické Kalkatě v roce 2006. Mezi další žely obrovské, které dosáhly pokročilého věku, patří Darwin, který zemřel v zoo v anglickém Blackpoolu ve věku 105 let, a Esmeralda, které je údajně 180 let.

Želvy obrovské byly na většině ostrovů v Indickém oceánu vyhubeny v 19. století v důsledku jejich lovu námořníky. Populaci želv na Aldabře se však daří díky izolaci ekosystému. Přítomnost dalších 400 endemických druhů a neobyčejné barvy krajiny byly mezi důvody, proč byl atol v roce 1982 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. V posledních dekádách byl přístup na Aldabru umožněn především vědcům, ale luxusního developerský projekt by sem mohl přilákat některé z nejbohatších lidí na světě.

UNESCO zaslalo dopis prezidentovi Seychel Wavelu Ramkalawanovi, v němž vyjádřilo své obavy z dopadu projektu na Aldabru. Místní organizace na ochranu přírody rovněž upozornily úřady na ekologická rizika, která podle nich představuje výstavba hotelu navrhovaná společností Assets Group, kterou vlastní Katar. Patří mezi ně invazní druhy, narušení biotopů želv, ničení písečných dun kvůli výstavbě, znečištění, zvýšený provoz v ovzduší a na moři a poškození půdy a rostlin.

Vyvstávají také otázky ohledně rychlosti, s jakou projekt postupuje, a nedostatku nezávislé kontroly, píše list. Hlavním subjektem odpovědným za posouzení vlivu projektu na životní prostředí je Společnost pro ochranu ostrovů spadající pod firmu Island Development Corporation (IDC), která projekt prosazuje. V jejím čele stojí jedna z nejmocnějších osobností Seychel Glenny Savy. IDC tvrdí, že postupuje v souladu s řádným procesem a pomáhá seychelské ekonomice. Odmítá, že by developerský projekt na ostrově Assomption mohl narušit prostředí atolu Aldabra, a tvrdí, že želvy se v minulosti výstavbě dobře přizpůsobily .

