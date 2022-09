Výstavba na celé Fantově louce v Příbrami nebude podle starosty možná Foto | Čeněk Kaše Fantova louka. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Příbram má v říjnu obdržet výsledky biologického průzkumu k Fantově louce. Podle nich bude jasné, zda lze toto území využít pro stavbu bytů a domů, nebo nikoliv. Už nyní vše nasvědčuje tomu, že na celé Fantově louce nebude výstavba možná, řekl starosta Jan Konvalinka (za ANO). Využití louky developery kritizují ochránci přírody, podle nich mohou být ohroženy vzácné druhy rostlin a živočichů i prameny říčky Kocáby. Petici proti obytné zástavbě v této oblasti podpořilo téměř tisíc lidí. Konvalinka na červnovém zastupitelstvu dostal úkol zahájit odbornou a veřejnou diskusi, která povede ke stanovení "přijatelných mantinelů" pro případnou výstavbu na Fantově louce. Nyní se zpracovává biologický průzkum, a to na pozemcích města i soukromých developerů. "Na základě tohoto posouzení budeme dále rozhodovat o tom, jaký bude osud Fantovy louky," uvedl starosta. Pokud se ukáže, že by se na louce stavět nemělo, město podle Konvalinky výstavbu rozhodně podporovat nebude. Minimálně na části území to podle starosty určitě nepůjde. "Už v této chvíli máme určité indicie, které nasvědčují tomu, že zastavitelnost Fantovy louky na celém území nebude možná," dodal. Lidé v Příbrami se podepisují pod petici proti zástavbě Fantovy louky, organizátoři shromáždili už téměř tisíc podpisů. Obytná zástavba mokřadu by mohla ohrozit vzácné druhy i prameny říčky Kocáby, sdělila ČTK ekoložka a bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová. Upozornila také na to, že na Fantově louce má pozemky příbramský radní za ANO Jiří Holý, přitom právě on má na starosti rozvoj lokality. Konvalinka namítl, že Holý se věnuje rozvoji území, protože má v této oblasti velké zkušenosti. Žádný střet zájmů v tom podle starosty není, neboť rada ani zastupitelstvo dosud nerozhodovaly o ničem, co by se týkalo Fantovy louky. Holý už dříve uvedl, že pozemky koupil v době, kdy ještě nebyl zastupitelem města. Fantova louka má rozlohu 220 000 metrů čtverečních, z toho 56 000 metrů čtverečních je v majetku města a další plochy patří soukromým developerům. Územní plán tam umožňuje smíšenou výstavbu. Ochránci přírody s tím ale nesouhlasí. Podle biologa Ondřeje Sedláčka Fantova louka představuje unikátní území zachovalých mokřadních luk s neporušeným vodním režimem a vysokou koncentrací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně druhů chráněných zákonem. Mezi nejvýznamnější patří velká populace kosatce sibiřského, roztroušeně tam roste upolín evropský nebo orchidej prstnatec májový. Potvrdit lze podle Sedláčka také výskyt ropuchy obecné, skokana štíhlého nebo zeleného, z ptáků bramborníčka hnědého nebo chřástala polního. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

