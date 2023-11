Vytápění nové čtvrti na pražském Žižkově spalovnou by bylo na úkor výroby elektřiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Případné vytápění budoucí nové čtvrti v areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) spalovnou odpadu v Malešicích, by bylo na úkor výroby elektřiny, ke které spalovna nyní využívá horkou páru ze svého provozu. ČTK to sdělil ředitel spalovny Aleš Bláha v reakci na studii Prahy 3, kterou autoři prezentovali tento týden. Spalovna by podle studie mohla v případě výstavby horkovodu zásobovat teplem čtvrť, kde by v budoucnu mohlo žít zhruba 20 000 lidí.

Většina páry, která při spalování odpadu vzniká, je podle Bláhy využita pro výrobu elektřiny a tepla v horké vodě. "Cca čtvrtina vyrobené elektřiny slouží pro vlastní technologickou spotřebu spalovny. Zbylé tři čtvrtiny elektřiny, stejně tak jako horká voda, jdou do veřejné elektrické sítě a sítě centrálního zásobení teplem v Praze," uvedl.

Dodal, že zařízení nedisponuje žádnou nevyužitou párou a navýšení dodávku tepla v páře či v horké vodě například pro potřeby vytápění nové čtvrti by bylo na úkor výroby elektřiny. "Výroba a dodávka tepelné energie je však vždy účinnější než (výroba) elektrické energie. Proto a kvůli své relativní blízkosti se ZEVO Malešice zapojilo do projektu NNŽ," sdělil.

V areálu bývalého nádraží a jeho okolí o rozloze asi 71 hektarů plánují stavět developerské firmy, má tam vzniknout až 10 000 bytů. Radnice Prahy 3 si nechala zpracovat studii možného energetického zajištění nové čtvrti, kterou její zástupci prezentovali tento týden na jednání energetického výboru městského zastupitelstva. Studie navrhla pro vytápění využít právě teplo z malešické spalovny, případně umístit v budově bývalého nádraží datové centrum, které plánuje vybudovat státní organizace Státní pokladna, a pro velkou část čtvrti využívat teplo z něj.

V areálu NNŽ nyní staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech 4600 bytů. Chtějí tam stavět i Penta, Finep a další developerské společnosti. Budovu nádraží vlastní České dráhy, které v minulosti s firmou Sekyra Group vytvořily společný podnik Žižkov Station Development, jenž má na budovu nádraží předkupní právo. Vedení magistrátu chce podle nedávného rozhodnutí městských radních usilovat o to, aby Praha získala celou budovu do vlastnictví.

