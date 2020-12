Vzácné antilopy z Ostravy jsou základem nového chovu v Rusku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pavel Vlček / ZOO Ostrava Ostravská zoo pro umístění stáda vybrala Zoo Kazaň, protože obě zahrady dlouhodobě spolupracují. Spolu s koordinátorem evropského chovu v Římě pak vytipovala vhodné jedince. Na obrázku vodušky abok s antilopami losími v Safari v ZOO Ostrava.

Vzácné antilopy vodušky abok z Česka se staly základem nového chovu tohoto druhu v 2500 kilometrů vzdálené ruské zoo v Kazani. Projekt iniciovala Zoo Ostrava, která pro rozšíření chovu poskytla čtyři samice. Ostravské samice doplnili dva samci z partnerských Zoo Jihlava a Zoo Praha, aby byl základ stáda vzájemně nepříbuzný. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

"I když je voduška abok jednou z nejvzácnějších antilop světa, její chov v zoologických zahradách je poměrně úspěšný. Nicméně možnosti evropských zoo jsou již naplněny. Navíc, jak ukazuje současná pandemie, populace vzácného druhu na jediném kontinentě může být velmi zranitelná. Proto je třeba hledat zoologické zahrady na jiných kontinentech a vybudovat tam nové záložní populace," uvedla Nováková.

Ostravská zoo pro umístění stáda vybrala Zoo Kazaň, protože obě zahrady dlouhodobě spolupracují. Spolu s koordinátorem evropského chovu v Římě pak vytipovala vhodné jedince.

Podle Novákové převoz kopytníků mezi Evropskou unií a okolními zeměmi není jednoduchý, a to kvůli přísným veterinárním opatřením na obou stranách. "To je i důvodem, proč tento vzácný druh dosud v ruských zoo chyběl. Tak jako v případě všech ostatních vzácných zvířat směřujících do jiných zoologických zahrad, byly i vodušky přesunuty bezplatně," doplnila Nováková.

Voduška abok je nejvzácnější z pěti druhů afrických antilop vodušek. Vyskytuje se v přírodě pouze na severu Jižního Súdánu a na západě Etiopie. Celkový počet těchto antilop v přírodě nepřekračuje 5000 jedinců. V současné době chová tento druh 40 zoo na světě v celkovém počtu 447 zvířat. Zoo Ostrava chová vodušku abok od roku 2016, současné stádo má devět jedinců a další mláďata se očekávají již na konci roku a začátku příštího.

