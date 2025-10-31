https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vznikajici-koalice-ano-spd-a-motoristu-chce-revizi-soucasne-podoby-green-dealu
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů chce revizi současné podoby Green Dealu

31.10.2025 21:37 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů chce revizi současné podoby Green Dealu, zrevidovat stávající erozní vyhlášku nebo podpořit rozvoj zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Vyplývá to z návrhu programového prohlášení, který má ČTK k dispozici. Zveřejnit programový dokument a podepsat koaliční smlouvu se trojice stran chystá v pondělí.
 
V ochraně životního prostředí chce budoucí vláda přistoupit ke klimatické politice pragmaticky a chce jí opírat o vědecké poznatky. Uznává, že dopady změn klimatu pociťuje i Česko. Chce se zaměřit na projekty, které přinesou úspory energií, čistší ovzduší a obnovu krajiny. Nové evropské klimatické cíle nicméně považuje za nerealistické. Mimo revizi evropské zelené dohody (Green Dealu), na níž se shodovaly všechny tři strany ve svých předvolebních programech, budoucí kabinet odmítá rovněž zákaz prodeje a výroby aut se spalovacími motory do roku 2035.

Současná erozní vyhláška podle návrhu znehodnocuje půdu a svazuje hospodaření. Proto chce budoucí vláda její zásadní revizi, což ve svém programu měli Motoristé. Vznikající koalice plánuje podpořit adaptační a retenční opatření v krajině jako jsou remízky, větrolamy, meze a malé vodní nádrže.

Tvořící se kabinet plánuje také urychlit výstavbu strategických vodních nádrží jako jsou Nové Heřminovy, Vlachovice a Skalička. Považuje je za klíčové pro snížení rizika povodní a sucha.

Systém zálohování PET lahví a plechovek by budoucí vláda zavedla pouze v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos, a zajistí se, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů. Budoucí koalice nechce zavádět recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků. Jako důvod uvádí, že jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory.

Mimo rozvoj ZEVO chtějí zástupci stran na evropské úrovni prosazovat, aby se systém emisních povolenek nerozšiřoval na energetické využití odpadu. Programové prohlášení neuvádí, zda budou pokračovat programy jako Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace, které ve svém programu chtělo zachovat hnutí ANO. Chybí také pasáže, které by se věnovaly ochraně národních parků.

V návrhu programového prohlášení plánuje vznikající vládní koalice také zásadní revizi financování ekologických iniciativ z veřejných peněz. Část uvolněných financí chce nasměrovat do adaptačních opatření v krajině a obcích.

Dorian Černý

Dorian Černý

31.10.2025 22:24
Jestli chtějí ochranu opírat o vědecké poznatky a zrevidovat Zelenou dohodu, tak to znamená, že bude přísnější a můžeme čekat, že se radikálně zatočí s produkcí skleníkových plynů, žejo žejo?
