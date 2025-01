Z Bohumína se odváží nelegální odpad, napomohly tomu povodně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Z Bohumína na Karvinsku se odváží nelegální odpad navezený před šesti lety ze sousedního Polska organizovanou zločineckou skupinou. K odstranění odpadu napomohly i zářijové povodně. Objekt, kde je nebezpečný odpad uskladněn, totiž zaplavila voda, a stal se tak větším rizikem než doposud. Moravskoslezský kraj se nakonec rozhodl, že zaplatí likvidaci. Náklady budou 10,66 milionu korun a hejtmanství bude o refundaci jednat s ministerstvem životního prostředí, řekl hejtman Josef Bělica (ANO).V prostorách bývalého autosalonu v městské části Pudlov je nelegálně uskladněno zhruba 330 tun nebezpečného odpadu. "Takové množství by se vešlo do 15 velkoobjemových hasičských cisteren," řekl Bělica. V areálu je několik set sudů a barelů, ale také plastových kontejnerů. Při povodních byly některé obaly poškozeny, stejně jako palety, u nichž hrozilo jejich další zborcení. "Hrozilo, že nebezpečné odpady začnou unikat. Řešili jsme ve spolupráci s Bohumínem, jak s tím naložit," uvedl Bělica.

Do výběrového řízení se přihlásila jedna společnost, která musí areál vyčistit nejpozději do konce března. "Nicméně dnes jsme se na kontrolním dnu dozvěděli, že od 6. ledna, kdy začali, tak je k dnešnímu dni odvezena zhruba třetina odpadu. Pokud vše půjde tak jak doposud, tak do konce ledna by tyto prostory měly být zbaveny nebezpečného odpadu a začne úklid místa," podotkl Bělica. Dodal, že odpad se likviduje v ostravské spalovně.

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu se v lednu 2019 našly v halách ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně. Sklad ve Starém Městě, kam někdo navezl asi 650 tun odpadů, se podařilo vyprázdnit. Sanace tehdy stála zhruba osm milionů korun. V Bohumíně ale odpad zůstal. Radnice tehdy odmítla nést náklady na likvidaci cizího odpadu.Sklad ale byl stabilní a nehrozilo výrazné nebezpečí.

"Od počátku jsme sledovali, zda nedochází k ohrožení zdraví občanů a životního prostředí. Naštěstí palety byly stabilní. Nechtěli jsme, aby naši občané nesli náklady za likvidaci tohoto nelegálního odpadu. Teď když v souvislosti s povodněmi nastala změna, musím poděkovat kraji, že se k tomu takto postavil," uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura (SOCDEM). Připomněl, že areál vlastní soukromý vlastník.

V areálu jsou uskladněné znečištěné oleje, motorová nafta, žíraviny či kyseliny. "Ta směs je různorodá. Jedná se především o průmyslové odpady a asi i odpady z autoservisu. Některé látky budou pravděpodobně toxické, rozhodně 99 procent z nich bude hořlavých, takže samozřejmě kdyby unikly do venkovního prostředí, mohly by území kontaminovat. Jinak nebezpečná je i hořlavost," řekl vedoucí oddělení odpadového hospodářství krajského úřadu Michal Rásocha.

Případem nelegálního uskladnění odpadu na dvou místech regionu se zabýval i speciální policejní tým, který spolupracoval s polskými kolegy. Pachatele se podařilo dopadnout i díky kamerovým záznamům bohumínské městské policie. Moravskoslezští policisté na začátku dubna 2019 zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich v regionu vytipovával vhodná místa k uložení odpadu. Organizátory trestné činnosti byli občané Polska, policisté tam zadrželi 15 lidí.

reklama