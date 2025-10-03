https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-jirikova-odjely-posledni-kamiony-s-nemeckym-odpadem-skladka-je-pryc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Z Jiříkova odjely poslední kamiony s německým odpadem, skládka je pryč

3.10.2025 21:06 | BRUNTÁL (ČTK)
Diskuse: 2
Z Jiříkova na Bruntálsku dnes odpoledne odjely poslední dva kamiony s nelegálním německým odpadem. Celá nelegální skládka, která vznikla loni v prosinci, je tím zlikvidována. Příští týden ještě experti odeberou vzorky vody a půdy. ČTK to řekla starostka Barbora Šišková (Jiná volba). Německá policie v souvislosti s uložením odpadu na Bruntálsku obvinila dva lidi.
 
Velkou část odpadu z vysloužilých letadel a větrných elektráren kamiony odvezly v minulých týdnech. Na místě do dneška zůstalo 33 velkoobjemových vaků s drcenými bateriemi a dalším elektrickým odpadem. "Pro tento materiál dnes dopoledne přijely dva kamiony. Připravené palety jsme nechaly naložit. Kolem 15:00 z obce odjely. Celá akce tak skončila. Areál je zcela vyčištěný," řekla starostka.

Příští týden podle starostky do Jiříkova dorazí pracovníci vybrané laboratoře, kteří provedou odběry půdy a vody. Jejich cílem bude odhalit případné znečištění životního prostředí. Vzorky už na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

Areál, kde skládka vznikla, se podle starostky jeho majitelé dál snaží prodat. Obec o zakoupení zájem nemá. "Máme řadu jiných investic. Nemůžeme si s naším rozpočtem dovolit koupit areál, pro který nemáme využití," řekla. Jednu věc ale obec chystá, dodala. "Chceme změnit územní plán tak, aby zakazoval na území obce nakládat s odpadem," řekla.

Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Následovat by měla likvidace skládky v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Podle odhadu jde dohromady bezmála o 500 tun odpadu, v Jiříkově bylo asi 170 tun.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

TS

Tonda Selektoda

3.10.2025 21:34
Podle Arniky, se prý ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě prý zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné. Pro koho jsou tedy ty látky toxické, když nejsou nebezpečné přírodě ani lidem? Že by právě tomu zájmovému spolku?
