Z obnovitelných zdrojů se celosvětově poprvé vyrobilo více elektřiny než z uhlí
"Představuje to začátek období, kdy čistá energie drží krok s rostoucí poptávkou," citovala BBC analytičku institutu Malgorzatu Wiatrosovou-Motykovou.
Na nárůstu obnovitelné energie se podílely zejména chudší země, kde se vyrábělo 58 procent světové produkce solární energie, která je nejrychleji se rozvíjejícím novým zdrojem energie. Čína podle letošních údajů v posledním období instalovala více solárních a větrných elektráren než celý zbytek světa dohromady. Přestože poptávka po energii v asijské zemi roste, dokázal Peking díky budování obnovitelných zdrojů snížit produkci energie z fosilních paliv o dvě procenta. Také Indii se podařilo omezit produkci energie z uhlí či plynu, k čemuž přispěl i pomalejší nárůst poptávky po elektřině.
Za Čínou zaostávají Spojené státy, jejichž prezident Donald Trump se rozhodl zvrátit klimaticky odpovědnou politiku svého předchůdce Joea Bidena, podporovat těžbu fosilních paliv a zvyšovat vývoz amerického zemního plynu. Na staré znečišťující zdroje energie však stále spoléhaly i země Evropské unie, píše BBC.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) podle stanice předpovídá, že v důsledku Trumpovy politiky bude klimaticky šetrných zdrojů v USA přibývat v příštích letech méně, než se předpokládalo. EU chce naproti tomu i v dalších letech zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, který loni představoval 47,3 procenta celkového energetického mixu.
Jan Šimůnek7.10.2025 18:18
Je třeba zde nasadit naprosto nestranný ekonomický režim. Pokud se tyto zdroje udrží i bez dotací na provoz, ok. pokud ne, tak pereat.