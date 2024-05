Z Prahy příští pondělí odletí první čtyři koně Převalského do Kazachstánu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha

Příští pondělí po poledni odletí z Prahy do Kazachstánu první čtyři koně Převalského, které vybrala pražská zoo do programu obnovy populace divokých koní ve volné přírodě této středoasijské země. V transportu budou tři hřebci a jedna klisna. V tentýž den odpoledne vyrazí stejným směrem letadlo se čtyřmi klisnami, které vypraví z Berlína tamní zoologická zahrada, informovali zástupci zoologické zahrady.Koně přepraví do Arkalyku v centrální části Kazachstánu z Prahy i Berlína armádní letouny CASA. Podle harmonogramu by do cíle měly doletět o den později, v úterý 4. června ráno. Další cesta koní do aklimatizačního centra bude pokračovat po zemi, uvedla pražská zoo.

Ředitel zoo Miroslav Bobek v dubnu novinářům řekl, že pražská zahrada vybrala pro první transport do Kazachstánu osm koní Převalského ve věku od dvou do čtyř let, přičemž čtyři odletí počátkem června. "Často až na místě při nakládce se rozhoduje, kterého koně brát, nebo nebrat, a rozhoduje se například podle toho, jak se chová nebo jak to snáší v transportním boxu," řekl ředitel.

Koně zamíří do kazašských stepí Altyn Dala. V budoucnosti tam chce pražská zoo dopravit zhruba 40 koní. Nyní koně žijí v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově na Benešovsku.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní. Kůň Převalský je jediným divokým druhem koně, který přežil do současnosti. Pražská zoo je jednou z institucí, která se o jeho záchranu zasloužila. Od roku 1959 pro ně vede Mezinárodní plemennou knihu.

