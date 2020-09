Z řeky Bečvy odvezli rybáři do kafilérie už 20 tun otrávených ryb

Jan Knap 23.9.2020 22:20 Reaguje na Lukas B.

Nemluvím o savu. Tyto prostředky mají jiné složení. A šetřil jsem otravu na potoce, kde se to projevilo úplně stejně včetně toho, že jsem měl červené-poleptané ruce, jak jsem obracel kameny a hledal, kde je mrtvý bentos a kde živý. A přivedl jsem úředníky až přímo k trubce, z které to vyteklo a to to nejprve teklo několik stovek metrů malou kapilárou bez ryb, kde byl jenom bentos a kolem kapiláry bylo několik možných znečišt´ovatelů včetně jedné továrny a paneláku. Blešivci ukázali viníka. Navíc jsem s těmito prostředky přišel do styku a i je používal, tak vím, co dokážou. Petrův Zdar

