Za deset let provozu železniční vlečka Mattoni odvezla 669 000 palet nápojů

Za deset let od obnovy železniční vlečky u závodu Mattoni 1873 v Kyselce na Karlovarsku se po železnici přepravilo 669 000 palet nápojů. Vypravených 762 nákladních vlaků nahradilo přes 20 000 jízd plně naložených kamionů. I když jde jen o procenta z celkové produkce, patří Mattoni 1783 z výrobců rychloobrátkové zboží mezi ty, kteří železnici využívají nejvíce. Po kolejích přepravuje minerálky a ochucené nápoje do svého distribučního skladu na Moravě.

"Vlečka začala svůj znovuobnovený provoz v roce 2012, kdy jsme investovali deset milionů korun do obnovy," řekla mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová. Bylo tehdy potřeba nahradit 560 pražců a vyměnit 820 metrů kolejnic. Do trati firma každoročně investuje další jednotky milionů korun.

Osmikilometrovou trať z Vojkovic nad Ohří do Kyselky nechal vybudovat Heinrich Mattoni a do provozu byla uvedena v roce 1895. Veřejná osobní doprava na ní skončila v roce 1935, do roku 1997 pak fungovala jako nákladní vlečka. Pak 15 let chátrala.

Vedení firmy chce její provoz nadále zachovat, i když náklady na tento způsob dopravy rostou. "I přes svůj ekologický přínos není železniční doprava nijak podporována nebo přinejmenším nejsou odstraňovány překážky, které komplikují větší využívání železnice pro přepravu výrobků. My ale vytrváváme, protože chceme, aby byl nápojový průmysl plně udržitelný, již řadu let pro to podnikáme reálné kroky a využívání železniční přepravy je jedním z nich,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Z Kyselky nyní vyráží zhruba dva vlaky týdně. Jejich nakládka trvá den a půl a na Moravu se vlak dostane asi za 12 až 16 hodin. Roční množství výrobků Mattoni 1873 přepravených po železnici vzrostlo z 64 000 palet v roce 2013 na 70 000 až 80 000 palet v posledních letech. Za projekt obnovení vlečky a s ním spojeného rozjetí železniční přepravy výrobků získal jeden z manažerů firmy Roman Dittrich ocenění LOG-IN - Inovátor roku 2012.

Úbytek kamionové dopravy je podle starosty Kyselky Aleše Labíka (nez.) znát i v obci. Pomohlo také vybudování odstavného parkoviště pro kamiony přímo u závodu Mattoni 1873, nákladní auta tak už nestojí v ulicích obce a neomezují dopravu.

Trať ale neslouží jen k převozu láhví s minerální vodou. V posledních letech se po ní mohli svézt i návštěvníci kraje díky prázdninovému provozu osobní dopravy. Tu sice přerušila v posledních dvou letech opatření proti šíření koronaviru, ale mimořádné akce pro veřejnost by se na trať z Kyselky do Vojkovic nad Ohří mohly znovu vrátit.

