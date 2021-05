Za hromadný úhyn ryb v řece Bílině zřejmě mohly odpadní vody z čističky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz / Facebook Podle rybářů jde o nejčastější důvod hromadného úhynu ryb. Zda šlo opravdu o znečištění odpadními vodami, potvrdí až odebrané vzorky.

Za hromadný úhyn nejméně několika stovek ryb na Mostecku a Teplicku v řece Bílině mohly zřejmě odpadní látky, které kvůli dešti asi vypustila čistička odpadních vod pod městem Most. Výši škody zatím není možné určit, protože je hladina řeky stále relativně vysoko a některá uhynulá zvířata už zřejmě voda odplavila do Labe, kam Bílina ústí, sdělil mluvčí mluvčí Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jan Skalský.

"Předpokládáme, že problém je v znečištění odpadními vodami, což souvisí s počasím, protože hodně prší, kanalizace nestíhá a potom odpadní vody jdou samozřejmě do řek nebo potoků," doplnil Skalský. Podle rybářů jde o nejčastější důvod hromadného úhynu ryb. Zda šlo opravdu o znečištění odpadními vodami, potvrdí až odebrané vzorky.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry s cílem revitalizace řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

Žádná opatření rybáři podle mluvčího neplánují. Znečištěná voda odteče a tím se i vyčistí. Rybáři pak do řeky vysadí nové ryby, je tomu tak každým rokem. "Snažíme se vysazovat například i se společností Unipetrol dvakrát ročně původní druhy ryb," řekl Skalský. Zda neunikla nějaká látka právě z Unipetrolu nebo jiné společnosti, zatím nelze zcela vyloučit. Rybáři však úsek v lokalitě, kde se největší petrochemická společnost v Česku nachází, kontrolovali, voda tam byla čistá. "Voda kolem Litvínova nebo přes město v Mostě je v pořádku, zatímco pod čistírnou už byla hodně zakalená voda," řekl Skalský.

Pokud se únik odpadních vod do řeky potvrdí, čistírně žádný postih nehrozí. V případě velkých dešťů jsou totiž podle mluvčího čistírny oprávněny znečištěné odpadní vody vypouštět. "Jim nic jiného nezbývá," dodal Skalský.

Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu i v Otíně u Jindřichova Hradce. Do toku zřejmě unikla neznámá látka. Opakovaně unikly neznámé látky také do řeky Bečvy. Nejzávažnější únik, ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

