Za přelet dronu nad požárem v Českém Švýcarsku trest zatím nepadl, pokutu dostal pilot vrtulníku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policie stále vyšetřuje nebezpečný přelet dronu nad požárem v národním parku České Švýcarsko. Totožnost člověka, který přístroj ovládal, zná. Další informace však policie podle mluvčí Elišky Kubíčkové nemůže s ohledem na pokračující prověřování říct. Mezitím, co se policie věnuje přeletu dronu, dostal od Úřadu pro civilní letectví pokutu pilot, který přiletěl se svým vrtulníkem na pomoc hasičům. Na místě z bambi vaku shazoval na plameny vodu. Proti příkazu ve výši 100 000 korun podal pilot Jiří Vlk odpor, řekl dnes ČTK.

Úřad pro civilní letectví argumentuje tím, že pilot neměl příslušná povolení. Bral však v úvahu i veřejný zájem a udělil pokutu na dolní hranici zákonné sazby, která může činit až pět milionů korun. ČTK to řekl mluvčí úřadu Vítězslav Hezký.

Policie eviduje pouze jeden případ, kdy se člověk s dronem pokoušel natáčet během leteckého hašení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Prověřuje, zda se nemohl dopustit trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti tím, že používal dron v době, kdy nad parkem létaly vrtulníky.

Úřad pro civilní letectví udělil sankci pouze Vlkovi, který do parku přiletěl pomáhat s hašením 26. července. "Letectví je oblastí, která je regulována celou řadou předpisů, které ale nemají byrokratický základ, ale jejich dodržování je požadováno s ohledem na bezpečnost," uvedl Hezký. Letecké hašení je vysoce rizikovým druhem provozu, a proto je podle něj nezbytné být držitelem povolení, která jsou daná zákonem. "Daný pilot není držitelem takovýchto povolení, proto Úřad pro civilní letectví po zhodnocení míry rizika jeho konání přistoupil k udělení pokuty," doplnil mluvčí.

Pilot letěl do Hřenska na základě výzvy hasičů. "Nabídl jsem jim pomoc," sdělil Vlk, který má smlouvu s hasičským sborem Moravskoslezského kraje. V Ostravě vrtulník nemají, pokud tedy nedoletí helikoptéra z Prahy nebo z Brna, Vlk podle svých slov supluje jejich činnost. "Jsem pořád soukromý pilot a musím dodržovat všechny předpisy. To, že to hasím pro hasiče, mě nevyviňuje z toho, že nemám souhlas s přistáním, letím nízko nebo nabírám vodu z Labe," řekl pilot a dodal, že získat takové povolení den před vypuknutím požáru je absurdní.

reklama