Za první rok se v Liberci vytřídilo 4,6 tuny tuků. Město čekalo čtyřikrát více

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

První rok fungování nového systému sběru použitých jedlých olejů a tuků v Liberci přinesl výrazně horší výsledek, než radnice čekala. Přes speciální nádoby loni obyvatelé stotisícového města vytřídili 4,6 tuny mastných potravinových tekutin. Radnice předpokládala, že to bude kolem 20 tun. Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) míní, že za horším výsledkem je i to, že obyvatele města zatím o této možnosti málo informovali."Je to málo propagované. Je potřeba dělat daleko větší osvětu, aspoň dvakrát do roka," řekl Janďourek ČTK.

Liberec loni výrazně rozšířil počet míst, kde je možné odevzdat použité jedlé tuky a oleje. Před tím je bylo možné přinést jen do dvou sběrných dvorů, od minulého roku je po městě rozmístěno 200 speciálních nádob. Jsou černé s červeným víkem a použité tuky či oleje v domácnosti do nich lidé dávají v uzavřených PET lahvích, aby je bylo možné dál recyklovat. Janďourek už dříve uvedl, že se z nich vyrábí například letecké palivo či biopaliva.

K třídění použitých jedlých tuků a olejů radnice přistoupila i kvůli tomu, aby je obyvatelé města přestali vylévat do odpadů. Pokud se olej dostane do potrubí, ztuhne a vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty. Odpad se tak může snadno ucpat.

reklama