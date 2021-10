Za výstavbu nového pavilonu goril zaplatí pražská zoo asi 267 milionů Kč

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Willard / Flickr Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963.

Za výstavbu nového pavilonu goril zaplatí pražská zoologická zahrada 267,22 milionu korun. Expozici, která bude po svém dokončení největším výstavním prostorem zoo v Troji, nyní staví firma Strabag. Výstavní prostory měla původně stavební společnost postavit o 13 milionů Kč levněji. Vyplývá to ze smlouvy z roku 2019 mezi zoo a stavební společností a z dodatku smlouvy z poloviny října. Pavilon by se měl otevřít na podzim 2022.

V horní části zoo vzniká podle projektu studia ABM architekti budova o rozměrech přibližně 56 krát 56 metrů. Převážně přízemní stavba by měla co nejvíce splynout s okolním prostředím, o to by se měla postarat mimo jiné zelená střecha objektu porostlá rostlinami mírného pásu. Interiéry pavilonu budou připomínat přirozené prostřední goril nížinných, a to středoafrické deštné pralesy. Vnitřní prostory bude moci současně navštívit okolo 150 lidí, tedy více než stávající pavilon lidoopů v dolní části zahrady. Venkovní výběhy pro zvířata budou zaujímat 3000 metrů čtverečních.

U pavilonu stavební firma rovněž staví nový vstup do zoo s pokladnami a turnikety. Lidé budou moci k pavilonu goril přijít rovněž od sousedního Afrického domu, kde jsou k vidění žirafy, a přes novou lávku, která překlene ulici Pod Hrachovkou.

Pavilon bude domovem sedmičlenné skupin goril nížinných v čele se samcem Richardem. Obývat ho budou rovněž guerézy pláštíkové, kočkodani, křečkomyši nebo kaloni egyptští. Prostředí džungle budou ve vnitřních i vnějších prostorách expozice pomáhat navodit rostliny jako například parožnatky, liány nebo fíkusy.

Pro stavbu nového pavilonu se zoo rozhodla kvůli zkušenostem z povodní v letech 2002 a 2013. Současný pavilon je v nejnižší části zahrady, která byla při záplavách v roce 2002 zatopena a kdy zemřel gorilí samec. Dalším důvodem, proč se nová expozice staví, je podle ředitele zoo Miroslava Bobka to, že současný pavilon, který je z 90. let minulého století, je zastaralý a návštěvnicky nepřívětivý.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady v Troji byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo v roce 2014. Samička Moja se tak stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku.

Zoologická zahrada v Praze, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Letos ji k polovině října navštívilo 841 667 lidí.Kvůli pandemii covidu-19 a souvisejícím vládním opatření se zahrada veřejnosti otevřela až 12. dubna s omezením počtu návštěvníků. Před pandemií ročně prošlo branami zoo v české metropoli asi 1,4 milionu lidí. Zatím nejvíce lidí zahradu navštívilo v roce 2019, kdy tam zavítalo 1,456.526 návštěvníků.

