Žábám pomohou překonat silnici přerovští studenti

Studenti Střední zemědělské školy v Přerově se chystají zajistit stovkám až tisícům zvláště chráněných žab bezpečnost při překonání silnice na okraji Přerova. Od poloviny února do konce května budou přenášet v nádobách z jedné strany na druhou ropuchu zelenou, rosničku zelenou, skokana štíhlého, skokana zeleného i skřehotavého či kuňku obecnou. Umožní jim tak bezpečně překonat cestu z jejich zimoviště u lužního lesa Žebračka směrem k malé Laguně, kde se rozmnožují, informovali ČTK zástupci přerovské radnice.Speciálního úkolu se ujmou během své praxe žáci z nedaleké střední zemědělské školy, z oboru agropodnikání - ochrana životního prostředí. "V místě jejich migrace budeme instalovat mobilní zábrany, které těmto živočichům zabrání opustit pole. Jejich sběr bude zajištěn proškolenými studenty Střední zemědělské školy, kteří je pak přenesou přes cestu," uvedl Petr Školoud z městské odboru majetku. Transfer žab s ohledem na jejich migraci, která je ovlivněna klimatickými podmínkami, potrvá zhruba od poloviny února do konce května.

Pro přenos obojživelníků přes silnici v Bezručově ulici získali v lednu přerovští úředníci od Olomouckého kraje povolení. "Transfer umožňuje výjimka o nakládání se zvláště chráněnými druhy živočichů, která je v platnosti až do roku 2030. Do té doby budeme dělat všechno pro to, aby žabí námluvy nebyly ohroženy a mohlo dojít k jejich páření," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS). Mobilní zábrany po transferu žab město demontuje a uloží pro příští roky.

Podle předběžných průzkumů bude záchranou dotčeno každoročně sto až 4000 jedinců. "Vycházíme v odhadech z toho, že například v roce 2024 bylo na vozovce nalezeno okolo stovky uhynulých žab. V místě sice byla dopravní značka, která řidiče upozorňovala na výskyt žab, ale opatření úplně neplnilo svůj účel," doplnil Školoud. Podle mluvčí radnice Lenky Chalupové město dříve uvažovalo i o tom, že pro bezpečnou migraci žab vytvoří v těchto místech podchod, ale jeho stavba se všemi nutnými náležitostmi by byla finančně náročná.

