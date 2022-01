Žábě po lécích podaných vědci dorostla amputovaná noha

Žábě bez přirozené schopnosti regenerace narostla po podání léků zpátky amputovaná noha . Podle vědců poznatky získané na drápatce vodní, druhu africké žáby, znamenají významný posun v oboru regenerativní medicíny, napsal list The Guardian.

"Je úžasné, že léky, které jsme vybrali, pomohly vytvořit téměř kompletní končetinu," uvedla spoluautorka studie Nirosha Muruganová z Tuftsovy univerzity v americkém Massachusetts. Drápatce vědci aplikovali léky pouze na 24 hodin, poté následovalo 18měsíční období, ve kterém jí dorostla funkční noha.

"Fakt, že nastartování měsíce dlouhého procesu potřebovalo jenom krátké vystavení léčivům, naznačuje, že v žábách a možná i v dalších zvířatech dřímají regenerační schopnosti, které mohou být probuzeny k akci," dodala Muruganová.

