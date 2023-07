Začala veřejná konzultace k přípravě nového plánu odpadového hospodářství

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

K přípravě nového Plánu odpadového hospodářství se lidé mohou vyjádřit do konce srpna. Své názory a podněty mohou ministerstvu životního prostředí (MŽP), které plán na roky 2025 až 2035 připravuje, sdělit prostřednictvím dotazníku . Strategická koncepce by měla ovlivnit odpadové hospodářství na deset let, podle MŽP jsou hlavními cíli předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace materiálů nebo přechod k cirkulárnímu hospodářství. Ministerstvo o tom informovalo na svých stránkách.

Veřejná konzultace má formu strukturovaného dotazníku, který obsahuje několik otázek týkajících se názorů veřejnosti na nastavení strategie, priorit a cílů v odpadovém hospodářství. Dotazník se zaměřuje na minimalizaci odpadu a předcházení jeho vzniku nebo zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Koncepce by se pak měla zabývat i přechodem k cirkulárnímu hospodářství.

Do konzultace se může zapojit každý, od orgánů veřejné moci, přes akademickou sféru a další odbornou veřejnost či zástupce zájmových skupin a nestáních neziskových organizací až po jednotlivce. Dotazník na webu MŽP je potřeba stáhnout, vyplnit a následně zaslat e-mailem.

V současné době je platný aktualizovaný Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 až 2024 s výhledem do roku 2035. Plán je podle ministerstva klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností. Zabývá se například předcházením vzniku odpadů nebo minimalizací nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Součástí aktuálního plánu je i podnět na maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a postupný přechod k cirkulární ekonomice.

K cirkulární ekonomice by Česko měl posunout i Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027, který schválila vláda v červnu. Sleduje mimo jiné kroky potřebné k minimalizaci odpadu a zvýšení efektivity zdrojů. Cílem je i maximální využití recyklovaných a druhotných surovin. Plán chce zároveň podpořit inovativní a udržitelné přístupy ve výrobě a spotřebě. Jde o efektivní využívání zdrojů ve výrobě a rozvoj oběhových technologií a řešení. Podpoří i osvětu a vzdělávání veřejnosti o výhodách cirkulární ekonomiky.

reklama