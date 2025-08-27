https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachovaly-komplex-starych-listnatych-lesu-u-olesne-se-stal-prirodni-rezervaci
Zachovalý komplex starých listnatých lesů v Olešné se stal přírodní rezervací

27.8.2025 01:04 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | hedera.baltica / Flickr
Zachovalý komplex starých listnatých lesů s příměsí borovice, smrku a jedle v Olešné u Blanska se stal přírodní rezervací Nad Švédskou cestou. Vyhlásil ji Jihomoravský kraj. Umožní to efektivnější ochranu a péči o cenné přírodní prostředí, včetně zachování vhodného biotopu pro záchranu a postupné rozšiřování populace zvláště chráněného brouka kovaříka fialového.
 
Rezervace se rozprostírá na prosluněných svazích lesních pozemků pod obcí Olešná. K nejcennějším zástupcům tamní flóry patří medovník meduňkolistý, měsíčnice vytrvalá, z domácích orchidejí pak okrotice dlouholistá, kruštík širolistý a hlístník hnízdák. Z vzácných druhů živočichů tam žije například roháč obecný, z obojživelníků mlok skvrnitý, z letounů netopýr černý, v dutinách starých stromů hnízdí datel černý, strakapoud velký, žluna zelená a ze sov též puštík obecný.

"Jihomoravský kraj si klade za cíl podporovat aktivní ochranu a správu přírodních rezervací, čímž přispívá k dlouhodobému udržení ekologické rovnováhy v regionu. Vyhlášení této rezervace je důležitým krokem k ochraně našeho jedinečného přírodního dědictví," uvedl krajský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS). Nová rezervace se stane důležitým článkem v síti zvláště chráněných území podél řeky Svitavy, dodal.

Krajský úřad pečuje o 282 maloplošných zvláště chráněných území, tedy přírodních rezervací a přírodních památek.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
