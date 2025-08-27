Zachovalý komplex starých listnatých lesů v Olešné se stal přírodní rezervací
27.8.2025 01:04 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | hedera.baltica / Flickr
"Jihomoravský kraj si klade za cíl podporovat aktivní ochranu a správu přírodních rezervací, čímž přispívá k dlouhodobému udržení ekologické rovnováhy v regionu. Vyhlášení této rezervace je důležitým krokem k ochraně našeho jedinečného přírodního dědictví," uvedl krajský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS). Nová rezervace se stane důležitým článkem v síti zvláště chráněných území podél řeky Svitavy, dodal.
Krajský úřad pečuje o 282 maloplošných zvláště chráněných území, tedy přírodních rezervací a přírodních památek.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk