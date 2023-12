Záchranáři se starají o mládě rysa, lidé ho našli na zahradě u Frýdku-Místku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Rys ostrovid je největší kočkovitá šelma žijící na českém území. Je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata. Je to plachá a samotářsky žijící šelma. Ilustrační foto

Do péče Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku se dostalo asi půlroční mládě rysa ostrovida. Na své zahradě ho našli lidé v Dobré u Frýdku-Místku. Po souboji s jejich psem mládě rysa uvízlo na stromě, odkud jej pomohli sundat hasiči. Mládě utrpělo drobná zranění, bylo ve špatné kondici, vyhladovělé, zřejmě přišlo o matku. V péči stanice zůstane do jara, pak se jej ochranáři pokusí vrátit do přírody. Záchranná stanice to dnes zveřejnila na facebooku.

Uvedla, že se její pracovníci vydali na místo situaci posoudit, poté co jim lidé z Dobré zatelefonovali, že mají na zahradě zřejmě rysa, který se dostal souboje s jejich psem a následně vylezl na strom. "Zjistili jsme, že skutečně jde o rysa ostrovida, zhruba šestiměsíční mládě, které uvízlo v koruně mohutného ořešáku, ve výšce cca deset metrů. Odchyt tohoto jedince vzhledem k výšce, ve které se pohyboval, nebyl v našich technických možnostech, a tak jsme požádali o pomoc Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje," uvedli pracovníci stanice.

Odchyt zvířete podle nich nebyl jednoduchý, ale podařil se bez dalšího zranění rysa. "Mládě utrpělo drobná zranění po souboji se psem, žádné vážnější, je však ve velmi nízké kondici, vyhladovělé, jeho hmotnost je 5300 gramů. Jde o mládě, které by mělo být s matkou v přímém kontaktu ještě zhruba dalšího půl roku, není schopno samostatného života ve volnosti v zimních podmínkách. Je zřejmé, že se vodící samici něco muselo stát," uvedli ochránci přírody.

Je podle nich malý zázrak, že se tomuto mladému jedinci podařilo přejít frekventované silnice a dostat se bez zranění na zahradu uprostřed obce, kde ho lákala chovaná drůbež. "Mládě zůstane v naší péči do jarního období," uvedli pracovníci stanice. Na dotazy lidí odpověděli, že udělají vše pro to, aby se rysa podařilo vrátit do přírody.

Rys ostrovid je největší kočkovitá šelma žijící na českém území. Je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata. Je to plachá a samotářsky žijící šelma. Loví menší kopytníky, svou kořist překvapuje rychlým útokem ze zálohy. Vyniká bystrým zrakem a má také výtečný sluch.

Rysové byli v minulosti v Česku zcela vyhubeni. Jejich návratu významně pomohlo v 70. a 80. letech minulého století vypuštění na Šumavě a v sousedním Bavorském lese. Okraj druhé populace zasahuje na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde je podle Agentury ochrany přírody a krajiny jedinou velkou šelmou, která se tam pravidelně rozmnožuje. Získat informace o stavu obou populací této vzácné a skrytě žijící šelmy je pro vědce a ochranáře obtížné, podle dostupných údajů žije v Beskydech okolo deseti rysů.

