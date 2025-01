Záchranná stanice Huslík u Poděbrad přijala loni 3022 zvířat, dosud nejvíc

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku loni přijala rekordní množství zvířat, a to 3022, předloni jich bylo 2563. Za nárůstem stojí vedle zářijových povodní i lepší povědomí lidí o záchranné stanici. Zpět do přírody se podařilo vypustit zhruba 63 procent zvířat, řekl ČTK vedoucí záchranné stanice Luboš Vaněk.Za loňským rekordem podle Vaňka stojí částečně klimatické podmínky. Při podzimních deštích a povodních se do stanice dostávalo například větší množství vysílených hmyzožravých ptáků. "Byly to hlavně vlaštovky a jiřičky, z dalších druhů ale i ježci, kterým velká vody vyplavila brlohy," řekl Vaněk. Nárůst je podle něj daný i tím, že o záchranných stanicích lidé více vědí. "Díky technice, tedy že nám lidé třeba posílají fotky, jsme ale schopni eliminovat případy, které není potřeba řešit," řekl Vaněk.

Nejčastěji přijímaným druhem byl stejně jako v minulých letech ježek západní, do stanice se jich loni dostalo 471, ježků východních bylo 199, přes 190 bylo jiřiček obecných. "Velkým problémem byli kvůli povodním i přemnožení komáři, kteří přenáší virus Usutu nebo západonilský vir. Usutu napadá hlavně drozdovité ptáky, tedy hodně kosů a drozdů se k nám dostalo už v beznadějných stavech, západonilský vir napadal hlavně dravé ptáky, jestřáby, krahujce, motáky," řekl Vaněk. Vedle mláďat přijímá stanice nejčastěji zvířata, která utrpěla úraz po sražení dopravním prostředkem, po nárazu do skleněných stěn a oken nebo zvířata otrávená řepkou.

Některá zvířata vybavují ve stanici při vypouštění do přírody satelitní vysílačkou. "Můžeme pak včas zasáhnout, kdyby nebyla schopna se začlenit nebo měla jiný problém," řekl Vaněk. Záchranáři tak například sledují loni na jaře vypuštěného orla mořského, který byl ve stanici po úrazu elektrickým proudem. Podle údajů z vysílačky se vrátil k Žehuňskému rybníku. "Ale víme, že létá hodně do jižních Čech, byl i na Nechranické přehradě," doplnil Vaněk.

Ve stanici aktuálně kvůli zvýšení kapacity přistavují nové prostory. "Kapacity absolutně nestačí a stavíme nové voliéry, už do patra, abychom ušetřili místo," řekl Vaněk. Součástí investice zhruba za 12 milionů korun je i vybavení a auto, hotovo by mělo být na jaře.

Záchranné stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic loni přijaly po celém Česku kolem 40 000 zvířat, řekla ČTK předsedkyně sítě Marta Kroča Bryndová. Část peněz na činnost musí stanice pravidelně získávat od dárců, i v lednu proto pokračuje sbírka Ježíšek pro zvířata. Záchranných stanic je v síti aktuálně 34, Huslík je jedna ze tří nejstarších, vznikla roce 1984 v Pátku na Nymbursku. Z původních provizorních prostor se v roce 2015 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad.

